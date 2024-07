Column: Het is makkelijk cashen in Beverly Hills Column , Netflix , Film • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Een vervolg op Beverly Hills Cop is een logische investering. Je had Eddie en kompanen alleen meer gegund.

Het is mijn grootste ergernis bij vervolgen en revivals: lui schrijfwerk. Tuurlijk, ik snap zowel de financiële als de emotionele aantrekkingskracht. Voor de fans is het vertrouwde kost, en voor de filmbedrijven is het – mede daardoor - een stabiele investering. Dat laatste werd al eens verhelderend uitgelegd door Walter Hickey in zijn boek You Are What You Watch: How Movies and TV Affect Everything. Waar investeerders bij een originele film gemiddeld 2,8 keer hun inleg kunnen terugverwachten, is dat getal bij een vervolg maar liefst 4,2.

Kortom: bij een Despicable Me 4 is winst eigenlijk gegarandeerd (de franchise heeft inmiddels al meer dan vijf miljard dollar opgebracht), en het succes van een stemmige filmhuis-horrorfilm zoals Longlegs (met Nicolas Cage als angstaanjagende slechterik) is meer een kwestie van geluk.

Een deel vier maken van Beverly Hills Cop, de film-franchise die van komiek Eddie Murphy een wereldster maakte, is dan ook gewoon een logische investering. Je zou je zelfs kunnen afvragen waarom het zo lang heeft moeten duren. En Murphy laat zien dat hij, ook als zestigplusser, nog prima een film kan dragen. Je had hem en zijn oud-collega’s (die niet allemaal even goed zijn geconserveerd) alleen een betere film gegund.

In Beverly Hills Cop: Axel F, sinds vorige week te zien bij Netflix, keren we terug naar onze favoriete blije bulldozer Axel Foley (Murphy), die als agent in Detroit regels nog steeds vooral als suggesties ziet. Een telefoontje van zijn vriend en oud-collega Billy (Judge Reinhold) brengt hem naar Beverly Hills. Zijn van hem vervreemde dochter (Taylour Paige) is namelijk in gevaar!

Natuurlijk is het leuk dat acteurs als Reinhold, Paul Reiser (Jeffrey Friedman), John Ashton (John Taggart) en Bronson Pinchot (Serge) weer uit de mottenballen zijn gehaald, maar geef ze dan ook wat te doen. In Scream V en VI voegen de originele acteurs ook echt wat toe aan het verhaal. Reiser weet niet hoe snel hij met prepensioen moet, Reinhold verdwijnt direct na zijn telefoontje onder verdachte omstandigheden, om vervolgens in de coulissen te wachten tot Axel hem uit zijn penibele situatie redt. Zo is het makkelijk cashen. Het kan overigens altijd nog erger: in Ghostbusters: Afterlife (2021) herrijst acteur Harold Ramis (die in 2014 overleed) letterlijk uit de dood voor een onnodige cameo waar hij zelf nooit om gevraagd heeft.

Positieve voorbeelden zijn er gelukkig ook. De revival van Twin Peaks uit 2017 blijft één van de tv-hoogtepunten van de afgelopen tien jaar. Maar ook de tv-serie The Full Monty (Disney+) met de complete originele mannelijke cast (waaronder Robert Carlyle, Mark Addy en het laatste optreden van Tom Wilkinson) vindt meerwaarde in het feit dat het leven in industriestad Sheffield er, sinds de film uit 1997, voor de arbeidersklasse eigenlijk alleen maar slechter op geworden is.

Axel F voegt weinig toe aan de franchise, al zet het wel aan tot het terugkijken van de originele drie films, die allemaal, uiteraard, nu ook bij Netflix (en SkyShowtime) te zien zijn.