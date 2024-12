Erik Dijkstra: 'Laat de hasj, coke en pillen maar even thuis op dat WK in Saudi-Arabië' Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Deze column draagt Erik Dijkstra voor tijdens De avond van de mensenrechten. ‘Protesteren, aandacht vragen, helpt dus.’

De Nederlander Marinus van der Lubbe werd in 1934 in Duitsland ter dood veroordeeld omdat hij het Rijksdag-gebouw in Berlijn in brand zou hebben gestoken. In 1967 werd zijn vonnis omgezet in acht jaar tuchthuis, maar helemaal goed nieuws voor Van der Lubbe kwam er op 6 december 2007, Marinus werd vrijgesproken en volledig gerehabiliteerd.

Marinus van der Lubbe werd dus in 2007 vrijgesproken. Maar op 10 januari 1934 werd hij door middel van de guillotine onthoofd, hij had dus niet zoveel meer aan zijn rehabilitatie. Uit een jaarlijks rapport van Amnesty International blijkt dat de doodstraf in opmars is: in 2023 werden er wereldwijd 1153 mensen ter dood gebracht, het hoogste aantal sinds 2015. Het volgende staatje laat zien waar de meeste doodvonnissen werden voltrokken. Bovenaan staat China. Een bronzen medaille dus voor Saudi-Arabië en een keurige vijfde plek voor de Verenigde Staten.

Het aantal doodvonnissen in China is een staatsgeheim, maar naar verwachting zijn dat er enkele duizenden per jaar. In Iran en Afghanistan worden executies ook nog in het openbaar uitgevoerd. Vaak tillen ze de veroordeelde dan aan een strop met een kraan op en dan duurt het soms wel drie kwartier voordat hij of zij dood is. Persoonlijk kijk ik liever een voetbalwedstrijd. Zo niet in Saudi-Arabië want dat is het enige land waar ze mensen nog onthoofden. Een paar jaar geleden was er zelfs een advertentie omdat ze nieuwe beulen zochten. Specialistisch werk. In Iran worden momenteel steeds meer vrouwen ter dood veroordeeld. Waarom? Omdat ze opkomen voor hun rechten. Daarom. Ken je die vrouw die zich laatst uitkleedde en in haar ondergoed op straat protesteerde? Ze is inmiddels vrijgelaten en voor gek verklaard.

Ze is inmiddels vrijgelaten en voor gek verklaard. En haar maken ze dus niet dood, omdat ze zo beroemd is geworden. Protesteren, aandacht vragen, helpt dus. De doodstraf is niet terug te draaien, terwijl er fouten kunnen worden gemaakt. Er is altijd het risico dat een onschuldige wordt geëxecuteerd. Zo zijn in de Verenigde Staten sinds 1973 159 mensen ter dood veroordeeld die later werden vrijgesproken. Anderen zijn geëxecuteerd terwijl ernstig wordt betwijfeld of zij wel schuldig waren.

Onlangs werd bekend dat het WK voetbal voor mannen in 2034 in Saudi-Arabië wordt gehouden. En in Saudi-Arabië wordt de doodstraf niet alleen opgelegd aan kinderverkrachters en massamoordenaars. In 2023 werden 19 mensen onthoofd wegens druggerelateerde overtredingen. Nog even een gratis tip aan het Oranjelegioen: laat de hasj, coke en pillen maar even thuis op dat WK in Saudi-Arabië, en dan kom je waarschijnlijk gewoon weer veilig thuis.