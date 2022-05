Column Claudia de Breij: Don't call us...

Ik incasseer even en zeg dan alsof het mij niks uitmaakt: ‘Denk er anders nog maar even over na. Ik hoor het wel. Je kunt ook aan je broer vragen hoe die het destijds vond, toen ik meehielp met het eindstuk van groep 8. Kijk maar.’ Die avond bij het eten antwoordt zijn broer op de vraag of het erg genânt was dat mama destijds meehielp: ‘Neuh. Was wel grappig. Ook met: ‘fluister jij maar’.’ Hij krijgt weer de slappe lach. Er was destijds en jongetje zo in de ban van zijn overslaande stem en aanstaande baard in de keel dat die met zingen iets onna- volgbaars deed. Geen noot die

hij bromde leek op de bedoelde melodie. Ik viel even stil toen hij klaar was met zijn zinnetje. Dit zou een blamage worden, niet voor het liedje of de klas, maar voor het jongetje zelf. De andere meehel- pende moeder, die goddank iets pedagogisch in de muziek deed, wist wél hoe ze erop moest reage- ren. ‘Weet je wát mooi is?’ zei ze op een samenzweerderige toon, ‘als jij nou eens jouw zinnetjes fluistert!’ Op dat moment keken mijn zoon en ik elkaar aan en we zijn allebei nog steeds heel trots dat we toen ons lachen konden inhouden.