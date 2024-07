Beste Eus, wat denkt u over het vrije wapenbezit na de mislukte moordaanslag op Donald Trump? Özcan Akyol beantwoordt lezersvragen Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Lieve Eus

Schrijver/columnist Özcan Akyol beantwoordt lezersvragen.

Tijdens één tv-avond word je al gek van alle reclame vóór en na elk programmaonderdeel. Maar wat nog gekker en irritanter is: de grote hoeveelheid promo’s die de omroepverenigingen over ons uitstorten. Wat te denken van KRO/ NCRV die al wekenlang meerdere keren per avond reclame maakte voor De slimste mens, een programma dat op 22 juli begint, maar de reclame hiervoor begon al eind juni. We kijken toch geen tv om al die onzin te moeten zien? Hopelijk kan je er eens aandacht aan schenken. Met vriendelijke groet, John van Herk Hoogvliet

Dat doe ik bij dezen. Het slaat inderdaad nergens op. Terwijl die spotjes vaak primetime worden uitgezonden, vlak voor het NOS-Journaal, om maar een voorbeeld te noemen. Op die momenten zou je ook juist wat kleinere titels kunnen promoten, zoals die ene documentaire van de VPRO waarin ze achttien maanden achter elkaar een boer in Georgië hebben gevolgd die elke ochtend een kerkhof schoonmaakt met een harde bezem en van wie de vrouw een houten kastje in elkaar timmert, zodat ze er wat aardappelen in kan bewaren.

Een beetje journalist stelt de vraag, wat denkt u over het vrije wapenbezit na de mislukte moordaanslag op Donald Trump? Wedden dat niemand dit doet! Met de vriendelijke groet, Hoeke de Jong.

Nu, dat is nogal een stelling, daarom ben ik even de grootste kranten afgegaan, keek ik alle televisie over dit onderwerp en luisterde ik naar de radio, om vervolgens te concluderen dat letterlijk iedereen opnieuw en tevergeefs de discussie heeft aangezwengeld over de houdbaarheid van wapenbezit in de Verenigde Staten. De lobby is helaas sterker. Dus ja, het is altijd makkelijk om feitenvrij naar journalisten te wijzen, maar misschien had u even beter uw eigen huiswerk moeten doen, voor u met deze beschuldiging kwam.

Wat vind jij van Nederlands nieuwe liefhebberij van meutevorming? 75.000 mensen die hordes in hun oranje uniform van links naar rechts hossen. Of 50.000 mensen die op muziekfestivals naar poppetjes op het podium kijken. Ze hebben allemaal zoveel fun, maar het voetbal of muziek lijkt wel bijzaak zolang er maar bier kan worden gehesen en ‘agge maar leut hêt’. Zonder een iezegrim te zijn: maar zou de ontlezing bijdragen aan een groter wordende stupidisering die nu plaats vindt? Groet, Peter Dijk, Hoogezand

Ik vind het vreselijk. U had mijn vriend kunnen zijn. We denken hier hetzelfde over. In Nederland hebben we de eigenaardige eigenschap om een feestje te vieren nog vóór de wedstrijd is gespeeld. Op een zeker moment, dat was na de poulefase van het EK, kreeg ik zelfs plaatsvervangende schaamte. Minimaal de helft van de hossende mensen in Duitsland had niets met voetbal. Ze misbruiken elk evenement om er een voorspelbare en gênante polonaise van te maken, zoals eerder gebeurde met vrouwenvoetbal. Brr.

Ik heb de VARAgids voor de informatie, maar ook vanwege de columns van je buurman Youp en natuurlijk die van jou. Iedere zomer worden we afgewimpeld met een dubbelnummer. Jullie hebben natuurlijk ook recht op vakantie, maar het zorgt wel voor een heel ander ritme hier in huis.Zonnige groet, Berdien Haans

Nee, we doen niet aan vakantie, hoor. Wij boomers werken altijd door. Het is meer dat veel leden juist met vakantie zijn. Daarom gaan we op een lager pitje. Als u in de stijl van deze rubriek mij wilt horen, dan raad ik u de podcast Tijgerbalsem: Sam & Eus aan. Daarin bespreken we elke dag alles over media, cultuur, literatuur en onze eigen levens. Leuk!

