Claudia's kleine onvolledige podcastgids om de zomer mee door te komen

De zomer komt eraan, inclusief bijbehorende lange autoritten. Naast NRC vandaag, Volkskrant elke dag, Betrouwbare bronnen en Wat een week (zie de podcastgids van vorige week) nu nog wat kneiters om de tijd mee door te komen tot de door Geert Wilders beloofde zon weer gaat schijnen in Nederland:

Mina en Mevrouw

Ideaal voor lange autoritten, een podcast die je van begin tot eind door wilt luisteren. Maartje Duin, bekend van De plantage van mijn vooroudersduikt weer in haar familiegeschiedenis. De Zeeuwse Mina, die haar leven in dienst stelde van Maartjes grootmoeder, wordt langzaamaan van een aandoenlijke karikatuur een volledig mens – en dat geldt ook voor grootmoeder en de andere personages. Zoals in echt goed drama is geen enkel personage alleen maar goed of door en door slecht, en dat maakt het zo eerlijk en waarachtig. En dat is het ook, want we hebben het niet over personages maar over echte mensen en het siert Maartje Duin hoe nietsontziend eerlijk zij is over haar familie, zichzelf en het hebben van privileges. Wat Maartje Duin zo goed maakt, is dat ze die nietsontziende eerlijkheid koppelt aan een liefdevolle blik.

De lesbische liga

Al drie jaar maken Anne-Fleur Schipper en Vera Siemons een podcast die ik had willen horen toen ik in de puberteit was – en nu nog, want ik smul ervan. Waarschuwing: wie in De lesbische liga duikt moet wel een beetje geïnteresseerd zijn in queer iconen van nu, lesbische personages in films en series en er goed tegen kunnen dat de presentatoren af en toe onhoorbaar zijn door hun eigen slappe lach.

De zaak ontleed

Een podcast met een van de beste journalisten van Nederland: Saskia Belleman. Zij verslaat voor De Telegraaf rechtszaken en weet niet alleen alles over misdaad, maar ook over het rechtssysteem en hoe het functioneert. Zonder enige verzuchting legt zij onvermoeibaar uit waarom advocaten ook verschrikkelijke mensen moeten verdedigen, hoe rechters te werk gaan en waarom hoger straffen prettig klinkt maar zelden tot het gewenste resultaat leidt. Zo klinkt het vrij droog en keurig, maar het werk van Belleman, zowel in de krant als in deze ­ podcast waarin ze bevraagd wordt door een overtuigend geïnteresseerde Wilson Boldewijn, is doordrenkt van spanning en nare details over gruweldaden die je zogenaamd niet wilt weten maar natuurlijk wel wilt weten.

Aaf en Lies lossen het wel weer op

Aaf Brandt Corstius en Lies Visschedijk praten samen over het leven. Van de vele babbelpodcasts die er zijn, is dit misschien wel de leukste. Zowel Aaf als Lies zijn zo begaafd in het formuleren van alledaagse ellende en de worstelingen van werk, ouderschap, relaties, het inrichten van je huis en in de modder stranden met een busje dat je regelmatig hardop in de lach schiet. Als ik een film zou maken waarin deze twee de hoofdpersonages waren, zou de marketingzin voor op de poster zijn: ‘Het verhaal van twee vrouwen die keihard proberen het goed te doen. Echt.’

