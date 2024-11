Cold Case: Who Killed JonBénet Ramsey S01E01: nieuw licht op geruchtmakende tragedie? Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • 82 keer bekeken • bewaren

Moordzaak uit 1996 waarbij een zesjarig meisje dood werd aangetroffen in de kelder van haar woning blijft onverminderd interessant, toont documentairemaker Joe Berlinger.

Documentairemaker Joe Berlinger heeft soms de neiging om de bezoedelde reputaties van zijn onderwerpen in ere te herstellen. In Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills (1996) toonde hij hoe drie tieners uit Arkansas, die werden veroordeeld voor moord, onschuldig waren. In Cold Case: Who Killed JonBénet Ramsey lijkt zijn voornaamste doel om de ouders van de zesjarige JonBénet Ramsey, die in 1996 in de Amerikaanse staat Colorado werd vermoord, vrij te waren. Vooral Ramseys vader John Bennett werd destijds in de media afgeschilderd als een potentiële verdachte. Berlinger laat hem in deze driedelige reeks uitvoerig aan het woord.

Dat levert pijnlijke observaties op. JonBénet werd in de kelder van de Bennett-residentie gevonden, met een wurgmechanisme om haar nek. Het is mogelijk dat de dader naar binnen kwam via een raam dat John Bennett enige tijd eerder had moeten openbreken toen hij zijn sleutels was verloren. Hij ‘dacht’ dat hij dat kapotte raam intussen had verholpen. Niet dus. Het is wel typerend voor Berlingers werkwijze dat het al snel om dat soort ogenschijnlijke details gaat die in werkelijkheid een potentiële rol van betekenis kunnen spelen in de moordzaak. Hoewel het er (nog) niet op lijkt dat Berlinger wél tot een oplossing komt.

Deze moordzaak werd al vaker, zonder bevredigende antwoorden, door documentairemakers behandeld. Zie Getting Away with Murder (2000) en Casting JonBénet (2017). Het valt te benieuwen of Berlinger meer weet dan de makers van deze titels. In de trailer van Cold Case: Who Killed JonBénet Ramsey wordt die suggestie wél gewekt. Buiten kijf staat dat Amerika, en de rest van de wereld, nog lang niet uitgesproken is over deze geruchtmakende tragedie.