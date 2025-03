Claudia de Breij wordt donderdag een halve eeuw oud: ‘Voor de volgende vijftig jaar zit ik vol plannen’ Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

© Bob Bronshoff

Bij haar vijftigste verjaardag in gesprek met onze columnist Claudia de Breij: ‘Als ik van sommige mensen weerstand krijg, weet ik dat ik goed bezig ben.’

Denk je dan aan hoe het vroeger was? Aan de dagen op kantoor of in de klas. Saaie dagen dat geluk zo voor het oprapen lag. De post werd gebracht. Het vuil opgehaald. Geluk was zo dichtbij dat je ’t niet kon zien. Onbezorgd. Onbezorgd ben je achteraf misschien. Claudia de Breij zingt deze tekst aan het einde van haar show Wat als, waarmee ze nu door de theaters trekt. Ze speelt de show op de drempel van haar vijftigste verjaardag, en nog enkele weken erna. In de show deelt ze haar gedachten met het publiek. Niet alleen over haar leven tot nu toe, ze kijkt ook naar de toekomst en wat haar tot de persoon heeft gemaakt die ze nu is: ‘Aardig zijn vind ik echt belangrijk, en daar wil ik heel graag m’n best voor blijven doen, maar aardig gevonden worden interesseert mij eigenlijk steeds minder,’ zegt ze. ‘Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me helemaal niets meer uitmaakt. Maar ik weet inmiddels dat als ik van sommige mensen weerstand krijg, dat het betekent dat ik goed bezig ben. Als jíj me aardig gaat vinden, dan doe ik iets niet goed.

Gezien worden

‘In de privésfeer is die vorm van bevestiging natuurlijk belangrijker dan in het publieke domein. Ik vind het heel pijnlijk als mensen twijfelen aan je integriteit. Dat zijn eigenlijk zelden of nooit de mensen die je echt goed kent, maar altijd mensen die wat verder van je af staan. Toch kan dat me raken. “Waarom wil je niet zien wat ik bedoel?” De afweging tussen “gezien worden” en “zijn wie je werkelijk bent” heeft mij steeds meer gevormd. Dat gezien worden merkte ik voor ’t eerst op de middelbare school tijdens een optreden: oh ik word grappig gevonden, is een belangrijk moment geweest in mijn leven. Net als later tijdens het Amsterdams Kleinkunst Festival. Daar kwam het besef: oh, het slaat ergens op wat ik doe. Je groeit van gezien worden. De Louis Davidsring die ik van Herman van Veen kreeg, was ook zo’n belangrijk moment. Omdat ik als 17-jarige foto’s zag toen hij ’m kreeg van Wim Kan. Het was een bevestiging van dat ik wel iets kon.’

Vijftig

‘Ik vind vijftig jaar worden wel echt een ding, ook al vind ik het altijd heel leuk om jarig te zijn. Ik wil graag vieren wat ik vieren kan, bijna als een klein kind. Zo heb ik toen Jessica, mijn vrouw, twee jaar geleden vijftig werd, samen met anderen Jessica, de musical gemaakt. Met veertig kun je jezelf nog een beetje wijsmaken dat je oud bent, maar toch nog bij de jonge mensen hoort. Bij vijftig is er geen ontkomen meer aan. Je hoort echt aan de andere kant van de streep. Je hoort officieel bij de oude mensen. Ik wilde laatst naar Iconic, een leuk dansfeestje waar Vera Siemons draait. Toen dacht ik: nu moet ik een excuusjongere vinden om mee te gaan zodat ik me kan mengen. Ik ben natuurlijk veel te oud om daar met goed fatsoen rond te dansen. Degene die ik meevroeg, een vriendin van midden dertig, zei meteen; nee joh, iedereen daar is veel te jong voor mij. Tsja, dan denk ik: Claudia geef het gewoon op. Je bent te oud voor dit soort feestjes. In sommige dingen ben ik vroegoud geweest, als meisje al. Maar er zijn dingen waarvan ik dan merk dat ik er kennelijk te oud voor ben, maar dat zelf nog niet zo voel. Als je 47 bent besef je ook dat de vrienden van je kinderen jou als heel oud zien, als “de moeder van”. En achter zo’n moment zet je natuurlijk dan al een enorm uitroepteken.’

‘Ik zei een keer tegen een vriendin: in de ogen van je kinderen dans je altijd gênant, zoals mijn ouders dat ook in mijn ogen deden. Ik denk dat ik best wel cool dans, maar toen zei die vriendin: “het lijkt me nog erger als je kinderen zeggen: weet je wie er tof dansen? Mijn ouders.” Dat wil je helemaal niet. Het is je taak om die stomme ouwe debiel te zijn, zodat kinderen kunnen denken, djeeeeezussss. Dat vind ik een enorme opluchting, dat je berust, want in the game of cool ben ik totaal uitgespeeld.’