City of God: The Fight Rages On S01E01-02: spin-off van populaire film voelt doelloos HBO Max , Serie , Recensie • Vandaag

Rocket, de fotograaf uit City of God, ziet 22 jaar later met lede ogen aan dat het drugsgeweld in de favela’s niet is afgenomen.

City of God: The Fight Rages On is een spin-off van City of God, de enorm populaire misdaadfilm die in 2002 de penibele situatie in de favela’s van Rio de Janeiro voor het voetlicht bracht. Verschillende acteurs uit die film spelen ook in de serie. Zoals Alexandre Rodrigues, bekend als ‘Rocket’, de jongen met de camera. 22 jaar later is hij uitgegroeid tot een gewaardeerd fotograaf die als journalist vastlegt hoe, zoals de titel van de serie ook suggereert, de strijd nog steeds voortduurt. In de eerste twee afleveringen wordt de drugshandel en het zware geweld in de achterstandswijken teruggebracht tot een overzichtelijk plot over maffiabaas Curió (Marcos Palmeira), die het aan de stok krijgt met een van zijn oud-luitenants Bradock (Thiago Martins).

Martins personage wil na een lange gevangenisstraf weer zijn territorium terug, maar de zoon van de baas heeft die verzameling straten opgeëist. Ondertussen gooit Jerusa (Andréia Horta), de vriendin van de net vrijgekomen crimineel, olie op het vuur door haar lover op te jutten en door lukraak één van de handlangers van Curió te vermoorden. Rocket begeeft zich midden in deze ellende en staat voor een dilemma: blijft hij de slachtoffers van het geweld fotograferen, zoals wanneer hij op een plaats delict twee verkoolde, opgehangen lijken treft, of kiest hij eieren voor zijn geld?

Ook krijgt Rocket kritiek van zijn dochter: ze vindt dat hij arme mensen exploiteert met zijn werk. Ze heeft een punt; op een gegeven moment is te zien hoe een politicus met één van Rockets foto’s aan de haal gaat: is het niet tijd voor meer politie-inzet, vraagt de rechtse populist zich af? Maar wat is het doel van City of God: The Fight Rages On? Opnieuw aandacht vragen voor de misdaad, die nog grotesker is geworden, omdat criminelen tegenwoordig machinegeweren tegen elkaar en tegen de politie inzetten? Dat de makers het conflict simplificeren met een rechttoe rechtaan plot helpt ook niet mee.

De film waar de serie op is gebaseerd heeft overigens ook aan kracht ingeboet en is met de blik van nu lang niet zo impactvol meer. Misschien wel omdat City of God ogenschijnlijk niet zoveel lijkt te geven om de inwoners van de favela’s. De film is meer sensatie dan activisme. Dat lijkt bij de serie ook het geval.