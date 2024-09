Citadel: Diana: trailer voor Italiaanse spionageserie met Thekla Reuten

Amazon Prime Video onthulde de trailer voor de spionageserie Citadel: Diana. Alle zes de afleveringen zijn vanaf donderdag 10 oktober te streamen. In de cast van de Italiaanse serie zien we tevens de Nederlandse actrice Thekla Reuten (Narcosis). Het verhaal van Diana speelt zich af in Milaan in 2030. Undercoveragente Diana Cavalieri (Matilda De Angelis) moet noodgedwongen in zee gaan met Edo Zani (Lorenzo Cervasio) en diens zoon Ettore Zani (Maurizio Lombardi), die beiden deel uitmaken van Manticore, de grote vijand van haar vernietigde agentschap Citadel. Reuten speelt Julia, de vrouw van Ettore. Ze is een Amerikaanse die via een gearrangeerd zakelijk huwelijk is getrouwd met de Italiaan. Uiteindelijk is het een liefdeshuwelijk geworden en heeft Giulia zich ontpopt tot zowel liefdespartner als zakelijke rechterhand van haar man. Diana is de eerste spin-off van het vorig jaar verschenen Citadel.