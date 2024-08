Chastity High S01E01: voorspelbare wendingen; matig melodrama

Op een Japanse privéschool waar vozen strikt verboden is ontstaan evenwel romances, blijkt in weinig verheffende dramareeks.

De invloed van de Netflix-reeks Elite is opnieuw zichtbaar, ditmaal in het Japanse coming-of-age-drama Chastity High. Thema’s uit de Spaanse reeks, zoals jaloezie en klassenverschillen, passeren ook in deze nieuwe Netflix-titel de revue. De plot speelt zich af op de prestigieuze Asuran Academy, een dameskostschool voor de welgestelden. Als die onderwijsinstelling wordt samengevoegd met een jongensschool, dan levert dat direct problemen op, die scenaristen Eriko Shinozaki en Rin Shuto op nogal opzichtige wijze schetsen. De vrouwen, in hun grijze mantelpakjes, zien in de verte de mannen aankomen. In slow-motion gefilmd, als de monsters die hen misschien wel zullen verleiden.