Cassandra S01E01: over een rancuneuze, omineuze huisrobot

© Sasha Ostrov / Netflix

Het gezin van Samira (Mina Tander) ontdekt in hun nieuwe huis op het platteland een ingenieus huissysteem dat door een androïde wordt aangestuurd.

Door omstandigheden die in de eerste aflevering nog tamelijk schimmig blijven, verhuist Samira (Mina Tander) met haar gezin vanuit Hamburg naar het Duitse platteland. De familie neemt hun intrek in een eigenaardige villa in de bossen. Daar treft Samira’s zeventienjarige zoon Fynn (Joshua Kantara) een ingenieus huissysteem. Robot Cassandra (Lavinia Wilson), een rode machine met een beeldbuis, stuurt alles in het huis aan. De warmte van het water in het zwembad; de deuren van de koelkasten. Ook kan ze, getuige Samira’s echtgenoot David (Michael Klammer), behoorlijk goed koken.

Ondanks alle lof voor Cassandra moet Samira niets van de digitale dienstmeid hebben. En ze laat dat ook weten. Cassandra is ‘rotzooi’. De robot blijkt rancuneus van aard. Als de kinderen op school zijn en Samira net een duik heeft genomen in het zwembad, vliegt er ineens een steen door de ruit naar binnen. Een ogenschijnlijk ongelukje veroorzaakt door Cassandra, die in de weer is met een grasmaaier. Fascinerend is hoezeer de robot probeert Samira’s kinderen, met ook haar dochtertje Juno (Mary Amber Oseremen Tölle), probeert in te palmen. Misschien wel om de rol van moeder over te nemen.

© Sasha Ostrov / Netflix

Ook fijn is dat de makers Cassandra in de eerste aflevering neerzetten als een black box. Als Samira ontdekt dat het gezicht dat op de beeldbuis te zien is lijkt op een vrouw die in de jaren zestig of zeventig in het huis woonde, krijg je als kijker wel allerlei ideeën. Hebben we hier te maken met een gevalletje RoboCop: zit de ziel van de vrouw in de robot? Of is het een bovennatuurlijke entiteit? De serie fungeert daarnaast ook als een allegorie voor hoe apparaten onze levens overnemen. Samira is de enige die dit alles met scepsis aanschouwt. Zou zij meer zien dan haar gezinsgenoten?