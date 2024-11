Carry-On: trailer voor thrillerfilm van Netflix met Taron Egerton

Taron Egerton (Rocketman, Kingsman) speelt de hoofdrol in de nieuwe thriller Carry-On, die vanaf vrijdag 13 december te zien is op Netflix. Egerton geeft in de film gestalte aan Ethan Kopek, die op een luchthaven werkzaam is als beveiliger. Daar wordt hij op kerstavond gechanteerd door een onbekende man (Jason Bateman uit Ozark), die wil dat hij een mysterieus pakketje door de douane heen laat komen. Verdere rollen zijn er voor Sofia Carson (Purple Hearts), Logan Marshall-Green (Upgrade), Theo Rossi (Sons of Anarchy) en Dean Norris (Breaking Bad). Het script komt van T. J. Fixman (die voorheen werkte als ontwikkelaar van videogames) en Michael Green (Blade Runner 2049, Logan). Jaume Collet-Serra (Non-Stop, The Commuter) tekende voor de regie.