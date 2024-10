Caddo Lake: ambitieuze maar gemankeerde horrorfilm HBO Max , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De vermissing van een achtjarig meisje in een idyllisch Amerikaans moerasgebied leidt tot gekunstelde tijdreistaferelen in verder onderhoudende horrorfilm geproduceerd door M. Night Shyamalan.

Het probleem met sommige van de films van M. Night Shyamalan, de producent van Caddo Lake, is dat ogenschijnlijk ingewikkelde verhaalwendingen vaak niet leiden tot bevredigende en coherente slotstukken. Dat wil zeggen: op scenarioniveau neemt de cineast bij tijd en wijle te veel hooi op zijn vork. Het echtpaar Celine Held en Logan George, bekend van hun debuutfilm Topside (2020), worstelt in Caddo Lake met een soortgelijk euvel. De horrorfilm begint nog overzichtelijk: als de achtjarige Anna (Caroline Falk) vermist raakt is haar familie in rep en roer. Haar halfzus Ellie (Eliza Scanlen), die in onmin leeft met hun moeder Celeste (Lauren Ambrose uit Six Feet Under), begint direct aan een zoektocht.

Eerder in de film is een scène te zien met de noeste Paris (Dylan O’Brien), die overduidelijk een link heeft met Anna en Ellie. En nog eerder in de film tonen de makers een tragedie op de bodem van een rivier. Caddo Lake gaat over sprongen maken in de tijd, over hoe sommige mensen tijdens bepaalde periodes gevoeliger zijn voor lokroepen uit andere tijden en over hoe levens soms telkens weer opnieuw kunnen beginnen. Terwijl de titel juist suggereert dat de film draait om het gevaar dat op een meer schuilt. Dat is spijtig: Held en George zetten in de eerste akte, waarin het ontbreekt aan bovennatuurlijke metafysische verschijnselen, juist sterke scènes neer waarin het drama, de interactie tussen de personages, prevaleert.

De plaats van handeling speelt daarin ook een belangrijke rol. Caddo Lake speelt zich af in een idyllisch moerasgebied op de grens tussen Louisiana en Texas, waar mensen vaak boten gebruiken om zich te verplaatsen. Als daar een dam gebouwd wordt, dreigt het leven zoals de bewoners dat kennen met rasse schreden te veranderen. Misschien had daar à la Beasts of the Southern Wild (2012) meer de nadruk op moeten liggen. Er zit in Caddo Lake wel degelijk een film die de moeite waard is. Maar je moet daarvoor wel langs de knullige tijdreiseffecten en -wendingen kijken.