Brooklyn Nine-Nine S04 nu te zien op Netflix

Andy Samberg en Andre Braugher zijn weer terug op Netflix met nieuwe afleveringen van de komische politieserie.

Brooklyn Nine-Nine is afkomstig van Dan Goor (The Daily Show) en Michael Schur ( The Office ), die eerder samen werkten aan de sitcom Parks and Recreation . Schur is ook de bedenker van The Good Place , dat eveneens te zien is op Netflix. De serie speelt zich af op een chaotisch politiebureau in Brooklyn. Andy Samberg (Saturday Night Live) is te zien als de getalenteerde, maar onvolwassen detective Jake Peralta. Hij komt daardoor vaak in aanvaring met zijn stoïcijnse baas (Andre Braugher). Bijrollen zijn er voor Stephanie Beatriz (Short Term 12), Terry Crews (Everybody Hates Chris) en Joe Lo Truglio (Reno 911!). Het vierde seizoen heeft gastrollen voor onder anderen Jimmy Smits, Gina Gershon en Zooey Deschanel. De aflevering met Deschanel is een cross-over met haar eigen serie New Girl , dat eveneens gedeeltelijk op Netflix staat.