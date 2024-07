Boiling Point: vervolgserie op film met Stephen Graham komt naar de NPO

De culinaire dramafilm Boiling Point kreeg vorig jaar een vervolg in de vorm van een serie: vanaf vrijdag 16 augustus zie je elke week een nieuwe aflevering op NPO 1 en NPO Start, terwijl de vier afleveringen op 15 augustus allemaal beschikbaar worden gesteld bij NPO Plus. Bijna de gehele cast van de film keert terug, inclusief acteur Stephen Graham (Bodies). In de vervolgserie is het acht maanden nadat chef-kok Andy (Graham) door toedoen van zijn ongezonde levensstijl een hartaanval kreeg en zijn restaurant moest sluiten. Inmiddels probeert zijn jonge protegee Carly (Vinette Robinson) nu zelf een restaurant draaiende te houden, maar de zaken gingen weleens beter en het personeel heeft moeite om werk en privé gescheiden te houden. De serie bestaat uit zes afleveringen van ongeveer zestig minuten en achter de schermen waren makers van de film, regisseur Philip Barantini en scenarist James Cummings, opnieuw betrokken.