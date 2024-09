Boerderij van Dorst in een notendop: Je ziel blootleggen tijdens de courgetteoogst. Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Filemon Wesselink

(seizoen 1)

‘In het team van Boerderij Van Dorst is Raven de spits: die kopt de bal in. Maar ik wil graag benadrukken dat ik op voorhand veel vertrouwen had in de makers van het programma. Dat moet je niet onderschatten bij een programma zoals dit. De interviews worden voorbereid door Nathalie Huigsloot, een van de beste interviewers van Nederland. En er zit ook een heel goede regisseur op en een goede eindredacteur, Pim Castelijn. Dan weet je dat het goed komt en dat je je ook veilig voelt om je persoonlijke verhaal te doen. Zo’n oude boerderij is wel wat viezig, daar heb ik zelf altijd een beetje moeite mee. Volgens mij staat dat pand al heel lang op de nominatie om gesloopt te worden, die is niet meer echt schoon te krijgen. Maar de keuken viel gelukkig mee. Ik heb daar een pastaschotel gemaakt, met verse basilicum en mozzarella en tomaat. Alles is behoorlijk realistisch, we gingen die pastaschotel ook echt opeten. Met een Italiaans wijntje erbij, ik had een doosje meegenomen. De hele sfeer met Raven en de crew daaromheen was fijn. Ik vergelijk zo’n programma altijd met een festival, waar alles goed geregeld is. De omheining, de catering, de security, de EHBO… Daardoor kun je je er zo vrij voelen. Die omkadering draagt eraan bij dat iedereen zo open is. Het napraten als de camera uit is, vind ik net zo belangrijk als wanneer er gedraaid wordt.’

Simone Weimans

(seizoen 3)

‘Ik vind het altijd leuk om aan bijzondere televisieprogramma’s mee te doen, om te werken met mensen die hun vak verstaan. Boerderij Van Dorst is een origineel programma en Raven een originele presentator. En mijn moeder is groot fan van dit programma. Raven is niet bang om persoonlijk onderwerpen te bespreken, op een integere manier. Die luistert echt naar wat je vertelt, alles wat je zegt is oké. Zo’n nachtje op de boerderij is een leuke ervaring. Een beetje in de grond schoffelen, lachen en kletsen. Ik ben er heel open ingegaan, ik heb me gewoon laten meenemen. En we hebben erg gelachen. Paul de Leeuw en Raven komen ook uit de hoek van Rotterdam, dan heb je toch een beetje dezelfde humor. Een beetje plat mag ook. Op een gegeven moment riep ik dat ik zin had in karaoke. Iemand van de productie heeft toen om elf uur ’s avonds nog ergens een karaokeset geregeld. Stond ik daar ineens twee uur lang te zingen met Paul. Ik ben heel blij dat ze niet al die liedjes hebben uitgezonden, haha. Maar alles bij elkaar was het een hele gezellige logeerpartij. Sinds Boerderij Van Dorst begroeten Raven en ik elkaar heel enthousiast op het Televizier Gala.’

Geraldine Kemper

(seizoen 4)

‘Natuurlijk heb ik van tevoren goed nagedacht over het meedoen aan zo’n interviewprogramma. Het fijne van televisie is dat je iemands emotie echt kunt zien en dat daar ook ruimte voor is. Ik ben zelf echt fan van Boerderij Van Dorst, en van Raven. Het is echt zoals een interviewprogramma moet zijn. Raven stelt je op je gemak, dan ga je vanzelf praten. En je krijgt er de tijd, je slaapt echt op de boerderij. Ravens manier van interviewen is lekker recht door zee, cut the crap. ’s Avonds hebben we het heel gezellig gehad, met het team en een biertje erbij – sommige mensen kende ik nog uit mijn BNN-tijd. Het programma wordt met veel liefde gemaakt. Een bijzonder moment was voor mij om te vertellen over mijn vader, die verslaafd was. Dat had ik niet eerder verteld. De tijd was rijp om dit te delen, ook omdat hij is overleden. Raven en ik keken niet naar elkaar, we waren aan het autorijden. Dat maakte het iets makkelijker. En er was geen grote camera bij. Bij Raven voelt zoiets nooit als sensatie, maar gewoon als een gesprek van persoon tot persoon. Ik heb er mooie reacties op gehad, ja. Bijvoorbeeld van mensen in gelijksoortige situaties. Als je eerlijk bent, brengt je dat vaak iets positiefs.’

Richard Groenendijk

