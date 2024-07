Blue Lights S02E01: opnieuw bloedstollend en rauw

© BBC

Ditmaal speelt de serie zich af in het loyalistische deel van Belfast, waar een drugsepidemie woedt.

Soms heeft Blue Lights wel iets weg van The Wire. Beide series spelen zich af in een havenstad (respectievelijk Belfast en Baltimore) en komen uit de koker van ex-journalisten. Je zou kunnen zeggen: de realiteit is in het geesteskind van Declan Lawn en Adam Patterson, net als in dat van David Simon (The Wire), nooit ver weg. Exemplarisch hiervoor is een scène uit het tweede seizoen van Blue Lights: tijdens hun patrouille stuiten de jonge agenten Annie Conlon (Katherine Devlin) en Tommy Foster (Nathan Braniff) op onenigheid bij een apotheek. De boosdoener blijkt een methadonverslaafde.

De uitbaatster heeft zich opgesloten achter de balie en vreest voor haar leven. Tóch gunt Conlon de junkie het voordeel van de twijfel. Twee close-ups (een van haar en een van hem) bevestigen het feit dat hij niet mee moet naar het bureau. Maar ze signaleren ook iets anders: deze meneer zal Conlon nog eens tegenkomen, en dan misschien wel met ernstigere consequenties. Je moet als agent in Belfast op je hoede blijven.

Het tweede seizoen van Blue Lights speelt zich niet af in het katholieke, maar vooral in het loyalistische deel van de Noord-Ierse stad, waar een drugsepidemie woedt. Zo begint de eerste aflevering, twaalf maanden na de perikelen uit de slotaflevering, met een scène waarin die andere nieuwbakken agent Grace Ellis (Siân Brooke) en haar partner Stevie Neil (Martin McCann) worden opgeroepen omdat het levenloze lichaam van een oorlogsveteraan op straat is gevonden. Het duurt niet lang voordat de eerste confrontaties tussen criminele families en de agenten in beeld verschijnen - de usual suspects kennen elkaar.

Alles lijkt erop dat ook dit weer zal uitmonden in een grote confrontatie. Daar wordt in de openingsscène al op gezinspeeld, waarin de hoofdpersonages in een gepantserde wagen worden klemgereden door een groep met molotovcocktails bewapende hooligans. Het is een bloedstollend moment, totdat dit alles een oefening blijkt en de hooligans slechts collega’s. Maar Lawn en Patterson waarschuwen de kijker wel: dit kan ook in het echt gebeuren, in die rauwe verhaalwereld van Blue Lights.