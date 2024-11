Blitz: fris en intrigerend oorlogsdrama

Londen 1940. De Britten verwachten een barrage aan Duitse bombardementen op de stad. Dus besluit Rita (Saoirse Ronan uit Brooklyn), zoals zoveel wijze ouders, haar 9-jarige zoontje George (Elliott Heffernan) naar het platteland te sturen. Met grote tegenzin stapt de jongeling op de trein. Maar halverwege besluit hij terug te keren. Als hij weer in de Engelse hoofdstad arriveert wacht hem een akelig inferno. Terwijl straten in lichterlaaie staan en Londenaren hun toevlucht hebben gezocht tot het fijnmazige metrostelsel, besluiten gewiekste criminelen winkels en woningen te plunderen. En George wordt in dit alles meegezogen.

Dat filmmaker Steve McQueen (12 Years a Slave) zijn nieuwste wapenfeit filmt vanuit het perspectief van een kind heeft zijn voordelen. Vanuit George’ ziensveld krijgen we een andere blik op Londen in oorlogstijd. Zo blijkt de stad (George’ vader is een zwarte man) veel diverser dan vaak in de geschiedenis wordt voorgespiegeld. Tegelijkertijd heerst er ook veel meer sympathie voor de nazi’s dan je normaliter in Britse oorlogsfilms krijgt voorgespiegeld. McQueen giet deze frisse en noodzakelijke focus op de Tweede Wereldoorlog in de vorm van een traditioneel oorlogsdrama. Blitz is zijn meest toegankelijke film tot nu toe.