Black Sands: IJslandse misdaadserie te zien bij Canvas

De dood van een jonge toeriste zet een agente op het spoor van een mogelijke seriemoordenaar.

De IJslandse misdaadserie Black Sands gaat volgende maand van start op Canvas. In het achtdelige drama keert rechercheur Aníta Elínardóttir (Aldís Amah Hamilton uit Katla ) na vijftien jaar terug naar haar geboorteplaats. Ze heeft geen zin in het weerzien met de mensen die ze al die tijd heeft ontweken, onder wie haar eigen moeder, met wie ze een duister verleden heeft. Als het stoffelijk overschot van een toerist opduikt, raakt ze ook verwikkeld in de zoektocht naar een seriemoordenaar. Het idee voor Black Sands is afkomstig van Aldís Amah Hamilton zelf, die met de serie tevens haar debuut maakte als scenarist. Ze kreeg bij het schrijven hulp van onder meer Andri Óttarsson ( Stella Blómkvist Thin Ice ), terwijl Baldvin Zophoníasson ( Trapped ) de afleveringen regisseerde.