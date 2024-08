Billy the Kid: tweede seizoen start in september op Canvas

Het historische drama over het leven van de beroemde outlaw Billy the Kid (Tom Blyth) is afkomstig van Vikings-bedenker Michael Hirst.

Het tweede seizoen van Billy the Kid gaat begin volgende maand van start op de Belgische televisie: vanaf 1 september zie je elke zondag een dubbele aflevering op Canvas. De western vertelt het levensverhaal van de outlaw Billy the Kid (Tom Blyth), die aan de start van de serie als 12-jarige jongen met zijn familie vanuit New York richting het westen trekt. Aan het begin van het tweede seizoen staat de Lincoln County War op het punt uit te barsten. Billy sluit zich aan bij de Brit John Tunstall (Linus Roache), in de hoop zo Major Murphy (Vincent Walsh) en zijn corrupte organisatie tegen te kunnen houden. Dit betekent echter wel dat hij lijnrecht tegenover zijn beste vriend Jesse Evans (Daniel Webber) komt te staan. Billy the Kid werd ontwikkeld door Michael Hirst, bekend van het historische drama Vikings. David Frazee (Orphan Black) en Rachel Leiterman (New Amsterdam) regisseerden opnieuw een aantal van de afleveringen.