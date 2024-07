Billy the Kid: serie van Vikings-maker gaat in juli van start op Canvas

Het historische drama Billy the Kid gaat volgende maand van start op de Belgische televisie: vanaf donderdag 4 juli zie je elke week een dubbele aflevering bij Canvas. De westernreeks vertelt het levensverhaal van de outlaw Billy the Kid (Tom Blyth). Het verhaal opent in 1871, als de 12-jarige Billy McCarty samen met zijn ouders en zijn jongere broer in een smerig stulpje in New York woont. De Ierse immigranten vinden geen werk en krijgen de raad om verder naar het westen te trekken, waar zich nieuwe kansen aandienen. Ze sluiten zich aan bij een konvooi dat naar het plaatsje Coffeyville in Kansas reist. Maar hun bestemming is niet meteen het land van hun dromen. Billy the Kid werd bedacht door Michael Hirst (Vikings), en Otto Bathhurst (Peaky Blinders) regisseerde enkele afleveringen. De serie kreeg ook nog een in twee delen gesplitst tweede seizoen, waarvan het twee deel eerder deze maand in première ging in Amerika.