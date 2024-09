Billy the Kid S02E01-02: enerverende shoot-outs en intrigerend drama

© MGM Studios

Westernreeks over de beroemde revolverheld is opnieuw ook een allegorie voor het Amerika van nu.

Het is opvallend hoeveel de Britse acteur Tom Blyth lijkt op Billy the Kid, de gunslinger waar hij nu al twee seizoenen gestalte aan geeft. Blyth oogt niet als een typische macho; hij heeft op 29-jarige leeftijd nog steeds iets onmiskenbaar jongensachtigs; iets zachtmoedigs. Dat moet ook wel, want zijn personage is in het jaar waarin de serie nu is, 1878, zo’n negentien jaar oud. De iets oudere tegenstander van de hoofdpersoon, Jesse Evans (Daniel Webber), oogt juist gepokt en gemazeld; zijn roerige verleden staat bijna in zijn gebruinde, noeste blik gegrift.

Vorig seizoen ontstond er nog een bijzondere vriendschap tussen Billy the Kid en Jesse Evans. Maar in westerns verworden vriendschappen traditiegetrouw tot vijandschappen. Opvallend genoeg is de man in het zwart (the Kid) dit keer de good guy en de man in het wit (Evans) de zogeheten heavy. Maar de twee personages, die overigens echt hebben bestaan, zijn ook in zekere zin marionetten, die worden aangestuurd door machtswellustige mannen. The Kid heeft gekozen voor idealist John Tunstall (in het tweede seizoen gespeeld door Linus Roache); Evans dient onder de inhalige politicus Thomas Catron (David Cubitt).

© MGM Studios

Saillant is trouwens dat de Nederlandse acteur Matthijs van de Sande Bakhuyzen Catrons kwezelige advocaat Edgar Walz speelt; dat zie je niet zo vaak: Nederlandse acteurs in recurring roles (terugkerende rollen) in grote televisiedrama’s. Het valt te benieuwen wat er verder voor de acteur in Hollywood in het verschiet ligt.

© MGM Studios

Maar terug naar de plot, naar de strijd tussen goed en kwaad. In het tweede seizoen reflecteert Billy the Kid nog meer op de totstandkoming van het Amerika zoals we dat nu kennen. De democratie in New Mexico, de plek waar de serie zich afspeelt, is tegen het einde van de negentiende eeuw nog niet in kannen en kruiken gegoten. Mannen zoals Tunstall en Catron proberen dus invloed te hebben op de totstandkoming van instituties. Tunstall omdat hij vanuit zijn egalitaire inborst streeft naar een medemenselijke manier van zakendoen; Catron omdat hij zijn zakken wil vullen. Alleen al die tegenstelling levert naast de gebruikelijke shootouts ook intrigerende dramatische momenten op.