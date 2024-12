Beyond Paradise Christmas Special 2024: lichtzinnigheid in donkere dagen BBC First , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Ditmaal stuit rechercheur Humphrey Goodman op een weduwnaar die een geestverschijning in zijn villatuin ziet.

Rechercheur Humphrey Goodman (Kris Marshall) is een grote kluns, blijkt eens temeer in de kerstaflevering van Beyond Paradise. Tijdens een moordonderzoek schiet hij per ongeluk een miniatuurkanon af en brandt hij zijn mond aan een bladerdeeghapje. Dat zijn natuurlijk allemaal afleidingsmanoeuvres, waarmee de indruk wordt gewekt dat Goodman niet geschikt is voor zijn job. De lange Engelsman bewijst echter telkens het tegenovergestelde. En ook in deze aflevering ontdekt hij op knappe wijze een complot dat zo complex is dat het bijna lachwekkend wordt. Maar scenarist Ian Jarvis zorgt ervoor dat het verhaal in balans blijft.

De plot draait om weduwnaar Bob (Mark Heap) die op een avond vanuit de woonkamer van zijn riante villa zijn overleden echtgenote in de tuin ziet staan. Ze sommeert hem om het huis te verlaten. Een dag later verschijnt ze weer. Een vriendin van Bob ziet zich genoodzaakt om Goodman in te schakelen. Want de weduwnaar lijdt niet aan hallucinaties en is bijzonder sceptisch van aard. En Beyond Paradise is zoals de meeste Britse misdaaddrama’s wars van paranormale invalshoeken. Goodman moet, kortom, op zoek naar wereldlijke verklaringen voor de geestverschijning. Hij vindt al snel aanwijzingen: Bobs huis is een hoop geld waard, familieleden zouden daarop azen.

Interessant aan de aflevering is niet per se wie het heeft gedaan, want dat ligt enigszins voor de hand. Leuker is om erachter te komen hoe de geestverschijning tot stand kwam. Dat is een nogal koddig proces, bijna net zo koddig als het onbeholpen gestuntel van Goodman. Maar dat kan Beyond Paradise wel hebben, een stukje lichtzinnigheid in de donkere dagen.