Beyond Paradise: derde seizoen in de maak bij de BBC

De BBC werkt aan een derde seizoen van Beyond Paradise, waarvan de opnamen afgelopen weekend van start gingen. Beyond Paradise is een spin-off van Death in Paradise en volgt de verdere belevenissen van inspecteur Humphrey Goodman (Kris Marshall), die met zijn grote liefde Martha Lloyd (Sally Bretton) is neergestreken in Shipton Abbott. De twee zijn inmiddels met elkaar getrouwd en voeden samen een kind op, terwijl Martha bezoek krijgt van haar oude vlam Archie Hughes (Jamie Bamber, die voor het laatst te zien was in het eerste seizoen). Ondertussen moeten Humphrey en zijn team ook weer nieuwe misdaden oplossen, met onder meer een lijk dat uit een rivier wordt gevist, een vergiftiging door middel van chocolade en een vete op het platteland. Ook Zahra Ahmadi, Dylan Llewellyn, Barbara Flynn, Felicity Montagu, Jade Harrison en Melina Sinadinou zijn opnieuw te zien. De derde reeks heeft nog geen premièredatum.