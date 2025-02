Bergerac: nieuwe versie van Britse misdaadserie komt naar de NPO

De nieuwe reboot van de Britse misdaadserie Bergerac komt ook naar Nederland: de website Deadline bericht dat de NPO de uitzendrechten heeft aangekocht. In België zijn deze rechten in handen van de VRT. Het is alleen nog niet bekend wanneer de serie hier op televisie te zien zal zijn. Bergerac is een herstart van het gelijknamige drama dat van 1981 tot 1991 te zien was bij de BBC. Destijds werd de rol van detective Jim Bergerac vertolkt door John Nettles (Midsomer Murders), maar in de nieuwe versie wordt de agent gespeeld door Damien Molony (The Split, Say Nothing). In het origineel vertelde elke aflevering een nieuw verhaal, maar in de herstart zal het hele seizoen één zaak bestrijken. Aan de start is Bergerac in diepe rouw na het verlies van zijn echtgenote. Hij moet zichzelf zien te herpakken terwijl hij de moord op een welgestelde vrouw onderzoekt.