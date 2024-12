Bellevue: Canadese misdaadserie met Anna Paquin komt naar CANAL+

In een klein arbeidersstadje onderzoekt detective Annie Ryder (Anna Paquin uit The Piano) de verdwijning van een tiener met met een mysterieus verleden.

Het Canadese misdaaddrama Bellevue met Oscarwinnaar Anna Paquin (True Blood, Alias Grace) is vanaf maandag 16 december te streamen bij CANAL+. Paquin geeft in de serie gestalte aan Annie Ryder, een vastberaden detective die werkzaam is in een klein arbeidersstadje waar ze opgroeide. Als een tiener met een geheimzinnig verleden verdwijnt, wordt Annie meegesleept in een web van geheimen, leugens en intriges. Terwijl ze het mysterie ontrafelt, moet ze mensen die ze al haar hele leven kent benaderen als verdachten, wat haar voor een aantal moeilijke dilemma's zet. Verder wordt ze geconfronteerd met haar eigen onverwerkte trauma’s, die haar onderzoek extra complex maken. Bellevue werd bedacht door Jane Maggs (Star Trek: Picard) en regisseur Adrienne Mitchell (Coroner). De serie bestaat uit in totaal acht afleveringen.