B&B vol liefde-deelnemers werden ‘wegwerp-BN’ers’ Gisteren • leestijd 5 minuten • 165 keer bekeken • bewaren

B&B vol liefde zorgde niet voor meer aanloop, maar ze werden door het programma wel ‘wegwerp-BN’ers’. Ex-deelnemers Richard, Hans en Hans over de RTL 4-hit: ‘Het wordt nu te veel kermis’.

Daten op exotische locaties, schurende situaties en gedoe met bedden opmaken en ontbijt serveren. B&B vol liefde, de realitysoap met een vakantiegevoel, blijkt nog steeds zo’n kijkcijfersucces dat RTL 4 er natuurlijk een vierde seizoen aan vastknoopt. Maar wat deed het programma – dat vorig jaar met een reünieaflevering zelfs 1,4 miljoen mensen trok – eigenlijk voor de deelnemers van eerdere seizoenen? Zitten hun accommodaties afgeladen? Krijgen ze gasten die op zoek zijn naar de liefde? Of oogsten ze op een andere manier aandacht?

Hans Boot (57), te zien in het tweede seizoen, runt nog altijd bed&breakfast San Jacopo in het Italiaanse Pistoia met zijn ex-vrouw Libera. De liefde vond hij niet tijdens die reeks en ook nu is hij nog steeds single. ‘In die jaren heeft er geen vrouw gereserveerd die dacht: nu ga ik kijken hoe ik Hans kan versieren. Helaas. Misschien voelt dat gek omdat mijn ex hier rondloopt. Ik heb wel veel mailtjes en contacten gehad, maar dat verwatert door de afstand toch snel. Oorzaak: die b&b is een blok aan mijn been. Ik kan niet even een lang weekeinde weg en ik werk veel ’s avonds.’

Meer vrijheid was dan ook een van de redenen om San Jacopo vorig jaar te koop te zetten. Maar ja: door de oorlog in Oekraïne, de daaropvolgende inflatie en een stijgende rente wil niemand de benodigde 1,5 miljoen euro investeren, analyseert Boot. ‘Dus ga ik maar door met de b&b en dat is ook weer niet erg. Ik vind het prima dat we niet helemaal vol zitten. Dat zou voor Libera, die het meeste werk doet, erg zwaar zijn. Ik ben naast de b&b nog bezig met mijn plantenhandel. Wat ik nooit had gedacht, was dat ik door het programma een soort BN’er zou worden. Mensen rijden een paar honderd kilometer om omdat ze bij mijn hek een selfie willen maken. Dat streelt mijn ego.’

‘Programma’s vragen me ook constant als kandidaat. Ik heb overal nee tegen gezegd, reageerde alleen positief op Eating with your ex. Transgender realitysterren Louise en Rowan, die hier pas op bezoek waren, zeiden dat ik mijn tv-mogelijkheden onvoldoende heb uitgebuit. Maar ja, zo zit ik niet in elkaar. Ik blijf mezelf. RTL heeft nieuwe B&B vol liefde-kandidaten naar mij toegestuurd zodat ze hier kunnen rondkijken. Ze lijken me een beetje sensatiezoekers, het draait steeds meer om gekke dingen. Daardoor wordt het te gemaakt ben ik bang. Ik had liever gezien dat ze, net als bij Boer zoekt vrouw, aan het oerconcept hadden vastgehouden’.

Ze lijken me een beetje sensatiezoekers, het draait steeds meer om gekke dingen. Daardoor wordt het te gemaakt ben ik bang. Hans Boot (57)

Zijn observatie klopt. Zo had je in het eerste seizoen voormalig financieel adviseur Bert Pijpers, die behalve door hard werken opviel doordat hij kampioen stroef en onbehouwen converseren was. Zijn gast Romana had ‘gewoon pech gehad’ dat ze na tien uur rijden arriveerde op het moment dat de Formule 1 net van start ging. ‘Dan kijk ik alleen Max,’ zei hij. Ook in die reeks: de wel erg propere Caroline, die iedere avond met haar dates afsloot met een potje turbostofzuigen om haar smetvrees te beteugelen. ‘Het gaat er wel om dat de b&b schoon is.’ Terwijl in het derde seizoen bijvoorbeeld meer werd ingezoomd op Walter Spangenbergs tantra-kwaliteiten dan op het niveau van zijn gastheerschap.

Dat valt ook Hans Vroom (61) – aka Hunk Hans – op die in het Franse Degagnac Du Passe Temps runt. Hij was te zien in 2022. ‘Ik schaamde me bijna voor Walter, die zich met zijn LOI-tantracursus als een soort profeet profileerde. Tenenkrommend. In het begin van de uitzendingen stond echt de b&b centraal, draaide het om eigenaren die er alles aan deden om het de gasten naar de zin te maken. Nu is het bijna een klucht, een karikatuur van zichzelf. Hoe gekker, hoe beter vanwege de kijkcijfers.’

Vroom had meer aanloop verwacht na de uitzendingen van B&B vol liefde. ‘Aanvankelijk kwamen er zeker dames verifiëren of ik net zo leuk was als op tv. Maar het is niet zo dat alle kamers vol zitten en de boel draait als een tierelier. Misschien hebben de makers te veel gefocust op het paardengebeuren bij mij. Terwijl ik in een prachtig gebied zit bij pelgrimsoord Rocamadour, waar je behalve paardrijden ook kunt fietsen, wandelen en kanoën. Ik heb veel vaste gasten die terugkomen. Families die eerst met hun dochters kwamen, waarvan die meiden nu met een vriendin komen. Dat vind ik mooi. Ik heb geen spijt van mijn deelname aan het programma, maar je houdt er niet echt iets aan over: je bent een soort wegwerp BN’er.

Ik heb geen spijt van mijn deelname aan het programma, maar je houdt er niet echt iets aan over: je bent een soort wegwerp BN’er Hans Vroom (61)

Eerst riepen mensen: hé daar heb je Hanske van B&B vol liefde. Nu weten ze niet meer waarvan ze me kennen. Ze geloven me ook als ik zeg: ik deed mee aan Boer zoekt vrouw of Heel Holland bakt. Aan het programma heb ik ook geen blijvende liefde overgehouden. Ik heb nu een prachtige dame in Parijs leren kennen.’

Richard van der Meulen (52) was in jaargang twee te zien in het Portugese Portimao waar hij nog altijd Villa Tipi Algarve runt. Na B&B vol liefde kwamen mensen vooral bij hem langs ‘om apies’ te kijken, zegt de man die bekend werd als het ongefilterde type met het hart op de tong. ‘Het was hier net een dierentuin. Dan zeiden ze: we wilden zien of jij het echt bent. Ja, wie dacht je dan dat het was? Pipo de Clown? De deur wordt hier niet platgelopen, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Dan zou ik kierewiet worden. Ik kwam naar Portugal voor de zon, de vrijheid en om mijn creativiteit te botvieren. Dat is gelukt. Ik heb hier een waanzinnige stenen muur gemaakt, een mooie bar, woonkamer en een pizzaoven. Ik heb kleurrijke bloemen geplant en de tipitent is helemaal ingericht. Ik ben verliefd op de omgeving en de plek is magisch. Om die reden ben ik met de b&b begonnen, dat geeft zoveel plezier en blijdschap. Het programma was leuk, maar tegelijkertijd supernep. Ze zoomen in op leedvermaak, zoetsappigheid verkoopt niet. Ik deed mee om reclame te maken voor mijn zaak, niets meer en niets minder.’

Dit artikel komt uit VARAgids 28/29. Vanaf dinsdag 9 juli in de winkel, op de mat en in de VARAgids-app. Nog geen abonnee? Lees de VARAgids voor 14,95.