Bargain S01E01-02: Saw, maar dan op z'n Zuid-Koreaans SkyShowtime , Serie , Recensie • 04-07-2024

De dystopische thrillerreeks (over een aardbeving in een bordeel waar de organen van de klanten worden verkocht) laat zich omschrijven als zinderende, dynamische televisie.

In het kielzog van Squid Game verschenen de laatste tijd een trits aan weinig noemenswaardige dystopische thrillerreeksen. Zuid-Koreaanse televisietitels over personages die zich al dan niet via een wedstrijd uit een gebouw of situatie moeten breken zijn razend populair. Bargain (Momgap) borduurt hier wel met succes op voort. De plot draait om de achttienjarige Park Ju-young (Jeon Jong-seo) die werkzaam is in een hotel dat zich voordoet als een bordeel. Maar in werkelijkheid worden de wellustige mannen die zich daar melden gedrogeerd, waarna hun organen tegen het hoogste bod worden verkocht.

Dat is een lucratieve handel, totdat een aardbeving zich aandient, en alle overlevenden in het pand op elkaar aangewezen zijn. Logischerwijs levert dat geen fijne taferelen op, aangezien er slachtoffers zijn die Parks bloed wel kunnen drinken. Niettemin probeert Park met hulp van slachtoffer en politieagent Roh Hyung-su (Jin Seon-kyu) en veilingbieder Ko Geuk-ryeol (Chang Ryul) het pand te ontvluchten. Dat gaat ongeveer per twee ruimten per aflevering. Met de camera op de schouder wordt op dynamische wijze gefilmd hoe de personages zich telkens naar de volgende ruimte moeten vechten.

Bargain oogt in die zin bij vlagen als een zinderende videogame. Met in het centrum de cynische, laconieke Park, die zich opstelt als een soort van sirene die vrijwel elke man om haar vinger weet te winden. De serie doet qua groteske praktijken en macabere sfeer enigszins denken aan het oeuvre van Park Chan-wook (Old Boy, 2003), hoewel waarschijnlijke elke Zuid-Koreaanse film- en televisiemaker iets van deze nestor zal hebben opgestoken. Bargain is als opgesloten zitten in een levensgrote vleesmolen. Denk aan Saw, maar dan op z’n Zuid-Koreaans.