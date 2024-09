Baby Bandito S01E01: coming-of-age-drama en heistthriller ineen Netflix , Serie , Recensie • 31-01-2024 • leestijd 2 minuten • 2164 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Een jonge Chileen staat aan de basis van een van de grootste roofovervallen, is te zien in zinderende maar weinig originele reeks.

Baby Bandito is gebaseerd op een van de grootste roofovervallen uit de Chileense geschiedenis. In 2014 werd op het vliegveld van Santiago zo’n 10 miljoen dollar buitgemaakt door een bende geleid door Kevin Olguín Sepulveda. In de serie heet de hoofdpersoon ook Kevin (Nicolás Contreras). Maar Baby Bandito is geen onvervalste true crime; de makers hebben naar verluidt ook een hoop fictie toegevoegd aan de levensgang van Sepulveda.

Niettemin is in de openingsscène te zien hoe Kevin na de roof erop los feest in Rome. Hij is op de vlucht maar kan nu doen waar hij zin in heeft. Op sociale media is te zien hoe hij zijn geld uitgeeft aan etentjes. Hierna volgt een flashback, naar de wijze waarop het plan voor de roofoverval op Kevins radar kwam. Dat blijkt een gelukje: de jongeling stuit op een aantekeningenboekje van een boef. En Kevin snakt sowieso naar een ander leven. Zijn moeder dealt drugs en zijn vader zit in de gevangenis. Dus stelt hij met zijn rechterhand Panda (Lukas Vergara) een team samen.

© Netflix

Want, aldus Kevin: ‘Ze zeggen dat geld niet gelukkig maakt, maar degene die dat ooit zei was vast arm.’ Daar draait Baby Bandito om: een verlangen naar een zorgeloos bestaan. En om bling. Je zou kunnen zeggen dat de makers niet alleen een loopje met de waarheid nemen, maar dat ze ook nogal wat romantiek aan het verhaal toevoegen. Hoe dan ook voelt de reeks aan als een verhaal dat al vaker en beter is verteld. Misschien dachten de makers: laten we twee populaire thema’s (coming-of-age en the heistthriller) samenvoegen.

© Netflix

Het grote probleem is dat je als kijker weinig sympathie krijgt voor Kevin. En de wijze waarop zijn verliefdheid op Génesis (Francisca Armstrong) de plot in wordt gefietst voelt ook geforceerd – alsof alle clichés moeten worden afgevinkt.