Asura S01E01: delicaat familieportret uit de koker van Japanse meester

Tokio, 1979. De zeventigjarige vader van lerares Tsunako (Rie Miyazawa), huismoeder Makiko (Machiko Ono), bibliothecaresse Takiko (Yu Aoi) en serveerster Sakiko (Suzu Hirose) heeft een affaire. Takiko heeft een privédetective ingeschakeld, die hun vader Kotaro op de foto heeft gezet met zijn veertigjarige maîtresse en hun zoon. De andere zussen weten niet zo goed wat ze met het nieuws moeten. Sakiko tart Takiko door te stellen dat ze zich niet met hun ouders moeten bemoeien. En sowieso: heeft Takiko niets beters te doen? Het gekibbel mondt in de eerste aflevering nog niet uit in een expliciete confrontatie.

Dat hoeft ook niet. Asura (Asura no Gotoku) is een bewerking van het gelijknamige boek van de Japanse schrijfster Kuniko Mukōda uit 1979. Meestercineast Hirokazu Kore-eda, die eerder al de schitterende Netflix-reeks The Makanai (2023) bedacht, vormde het werk om tot zeven afleveringen. Kore-eda staat bekend om zijn delicate, subtiele portretten van historisch en hedendaags Japan, en is nooit uit op sensatie. Hij poogt juist de dynamiek in een familie te tonen nadat een storm (de affaire) heeft gezorgd voor rimpelingen in het water. Hij gebruikt daarvoor de Japanse cultuur (de cuisine; de kostumering; de historische poppenspelkunst Bunraku) als een vehikel.