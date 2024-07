Hoe vind je de mooiste momenten van deze Olympische Spelen? Elf NOS-commentatoren blikken vooruit Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Hoe vind je in 220 uur aan olympische televisie de mooiste momenten van deze Spelen? Elf NOS-commentatoren blikken vooruit op de hoogtepunten van ‘hun’ sporten.

ATLETIEK Léon Haan: ‘Atletiek is een bijzondere combinatie van lopen, springen en werpen. Dat maakt het fascinerend. Bovendien is het heel expressief, op televisie zie je direct alle emotie op de gezichten van de atleten. De concurrentie is wereldwijd moordend, dus het is heel moeilijk om de internationale top te halen. Daarom staat atletiek voor mij mijlenver boven elke andere sport. Ik vind het deze Spelen heel interessant om te zien welke afstanden Sifan Hassan gaat doen, ze kan starten op de 1500 meter, de 5000 meter, de 10.000 meter én de marathon. Welke keuzes maakt ze en wat laat ze zien op die afstanden? Maar ik kijk ook uit naar het polsstokhoogspringen met de Zweed Duplantis, die voortdurend zijngrenzen verlegt, en natuurlijk naar de 400 meter horden met Femke Bol en de Amerikaanse McLaughlin. Dat wordt een prachtig duel.’

BAANWIELRENNEN, BMX EN MOUNTAINBIKEN Jeroen Koster: ‘Het zijn drie zeer uiteenlopende disciplines van de wielersport. BMX is kort en krachtig, daarom spreekt het ook de jeugd aan. Een wedstrijd duurt 35 seconden, ongeveer de spanningsboog van de gemiddelde puber. En zit je bij de eerste vier, dan moet je heel snel weer door. Goeie BMX’ers proberen op 80 of 90 procent hun rondjes door te komen, zodat ze overhouden voor de finale.

Van het baanwielrennen ken je wel het kat-en-muisspel, om elkaar de kop op te dringen. In de jaren 70 stonden ze wel een half uur stil, nu mag dat niet meer. Ik houd zowel van de sprint- als de duuronderdelen. De koppelkoers is met tweehonderd rondes één groot circus, de renners noemen het zelf weleens een wasmachine waar ze in zitten. Al fietsend zitten ze ook nog te rekenen.

Het mountainbiken lijkt meer op wegwielrennen, maar is nog spectaculairder. Met grote rotsen waar ze overheen moeten. Bij het BMX’en ben ik erg benieuwd naar de Smulders-zusjes en zeker ook naar Manon Veenstra. Voor die laatste is het ‘t vaak net niet geweest. Ze is altijd in zichzelf blijven geloven en met een Nieuw-Zeelandse coach heeft ze zich weer bij de wereldtop geknokt. Voor de heroïek van de sport zou het prachtig zijn als Manon een medaille haalt.’

BADMINTON Richard van der Made: ‘Badminton is een onvoorstelbaar snelle en explosieve sport. Net als tennis is het ook een mentaal spelletje, waarbij je elkaar het initiatief probeert te ontnemen om zo de ander in de verdediging te drukken. Ons gemengd dubbelteam met Selena Piek en Robin Tabeling zou in theorie ver kunnen komen, maar in sport kan alles. Na de poulefase wordt het lastig, badminton is net als handbal een mondiale sport. Sterke landen zijn vooral China, Zuid-Korea, Japan en Maleisië, en in Europa Denemarken. Voor het ervaren koppel Piek/ Tabeling is de volgende ronde halen al heel knap, maar het zou mooi zijn als ze tijdens hun laatste Spelen kunnen stunten.’