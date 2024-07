Een kijkje achter de schermen bij de opnames van Shownieuws

Pris, die de vroege dienst heeft, zet als eindredacteur en redactie-vraagbaak de komende uitzending die om 23.00 te zien is, in de steigers. Haar collega Floor (geen van de eindredacteuren wilde met achternaam in dit blad) maakt ’m vanaf 13.30 af. De samenstellers selecteren en monteren al het beeld. De redacteuren bellen, en zetten alle info over de te behandelen items op kaartjes voor de later arriverende deskundigen, en presentatrice Tooske Ragas. En dan zijn er ook nog bureaublokken voor vormgeving, productie (zij regelen onder meer dat verslaggevers en cameramensen op tijd ter plekke zijn) en een online-afdeling.

Ochtendvergadering, in een ruimte met tafels en stoelen in L-vorm, en een groot videoscherm. Eindredacteur Pris heeft, op basis van voorstellen in de groepsapp en de agenda, een lijstje gemaakt van mogelijk onderwerpen die vanavond aan bod kunnen komen: ‘Guus Meeuwis heeft een persconferentie over zijn laatste serie Groots-concerten, daar wordt een standbeeld onthuld en hij krijgt ook iets uitgereikt. Daar zijn we bij. Eerder spraken we met Hélène Hendriks en Noa Vahle over hun Oranje-uitzwaaishow van komende zaterdag. Gisteren kondigden we finalisten aan van Net 5-serie Het blok, nu hebben we de winnaars gesproken.’ Er is een sponsoritem voor de film Rokjesnacht. ‘En we zijn met Greetje uit de serie Urk! en haar riksja door Urk gaan rijden, en ze vertelt dat ze een nieuwe liefde heeft.’ Deskundige Justine Marcella is vandaag ook nog aanwezig bij de fotoshoot van koning Willem-Alexander en zijn gezin op paleis Huis ten Bosch.