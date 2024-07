Another Self S02E01: mysterie en melodrama ineen Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 60 keer bekeken • bewaren

Makers van Turkse dramareeks combineren opnieuw de manifestatie van trauma’s uit het verleden met smeuïge soapscènes.

Een hoogzwangere vrouw wordt door andere vrouwen toegezongen in een weiland. De oogst is in volle gang. Even later begint de bevalling. Tussen de planten en bijgestaan door haar collega’s, schreeuwt ze het uit van pijn. De scène speelt zich af in het Turkse Çukurova, in 1980, precies de regio waar de drie vriendinnen uit Another Self (Zeytin Agaci) zijn neergestreken. En aangezien het drama draait om trauma’s uit het verleden die invloed hebben op het heden, zal de zwangere vrouw vast iets te maken hebben met het lot van de eveneens zwangere Leyla (Seda Bakan).

Maar zwangerschap kan ook een andere betekenis hebben, vertelt medicijnman Zaman (Firat Tanis) aan Ada (Tuba Büyüküstün): als je vindt dat je leven stilstaat, kan het zijn dat je in een vorig leven als baby vastzat in het geboortekanaal. Als je last hebt van een moeilijke ademhaling, kan het goed zijn dat de navelstreng in een vorig leven om je nek verstrikt raakte. Zamans uitspraken zijn in die zin gelijk aan die van een Grieks orakel en voor meerderlei uitleg vatbaar. Niettemin volgen de vrouwen, ook de met leverkanker gediagnosticeerde Sevgi (Boncuk Yilmaz), wél zijn adviezen op.

Door trauma’s uit het verleden te begrijpen of te genezen, kan je aandoeningen in het heden verhelpen, was vorig seizoen de boodschap. Maar Zamans methodiek is niet altijd zaligmakend, want Ada’s relatie met Toprak (Murat Boz) hapert en ook de andere vrouwen verlangen naar een bestendiger liefdesleven. Naast de mystiek bieden de makers van Another Self natuurlijk ook het nodige melodrama. En een ding staat buiten kijf: de Turken zijn daar ontzettend goed in.