An Invisible Victim: The Eliza Samudio Story: pijnlijk en kwaad makend

Documentaire over Braziliaanse die wordt vermoord door een populaire goalkeeper onthult diepgewortelde vrouwenhaat in de Braziliaanse maatschappij.

De Braziliaanse Eliza Samudio heeft als tiener grootse plannen. Ze wil rijk worden, misschien wel door furore te maken in het profvoetbal. Als ze naar São Paulo verhuist wordt die droom geenszins vervuld. Het enige levensvatbare werk is in de seksindustrie. Dat wil Samudio niet, dus verhuist ze opnieuw, naar Rio de Janeiro. Daar leert ze de op dat moment razend populaire keeper Bruno kennen. Bruno is één van de grote sterren van voetbalclub Flamenco. Hij is getrouwd, maar houdt er talloze affaires op na. Of Samudio daar volledig van op de hoogte is, is onduidelijk.

Ze wordt evenwel verliefd op de atleet. Dat is allemaal prima, totdat ze ook zwanger van hem raakt. De Braziliaanse media duikt gewillig op de zaak. Ze zetten Samudio schaamteloos neer als golddigger, terwijl Bruno er makkelijk van afkomt. Precies dat onverteerbare meten met twee maten staat centraal in An Invisible Victim: The Eliza Samudio Story. Hoe vrouwenhaat gemeengoed is in Brazilië, diepgeworteld in het DNA van het land. Als je van een afstandje naar de dynamiek tussen Samudio en de keeper kijkt, dan zie je een onschuldige vrouw en een gewetenloos monster.

© Netflix

Zo zien veel Brazilianen dat evenwel niet. En als Samudio verdwijnt, nadat ze is bevallen van haar zoontje, dan zal het wel haar schuld zijn. Misschien is het meest pijnlijke aan de documentaire wel, zoals een observant messcherp omschrijft, dat de nagedachtenis aan Samudio ‘werd uitgewist door de faam van haar moordenaar’. Want uiteindelijk wordt Bruno veroordeeld voor de moord op Samudio. Hij komt echter vrij snel vrij. Dan hebben de media allang geen aandacht meer voor zijn gruwelijke daad. En werpen ze de vraag op: ga je weer keepen?