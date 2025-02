American Murder: Gabby Petito: de akelige realiteit van bodycambeelden Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

Aangrijpend drieluik toont hoe de 22-jarige Gabby Petito in augustus 2021 vermist raakt tijdens een roadtrip met haar lover.

Op 2 juli 2021 begint de 22-jarige Gabby Petito aan een roadtrip met haar partner Brian Laundrie. De twee willen in vier maanden tijd van New York naar Californië rijden. Voor de gelegenheid hebben ze een bus gekocht die is omgebouwd tot camper. Op 19 september 2021 worden de menselijke resten van Petito aangetroffen in een nationaal bos in de Amerikaanse staat Wyoming. American Murder: Gabby Petito toont wat er tussen deze twee data precies plaatsvond. Goeddeels aan de hand van beelden uit haar vlog die Petito tot haar dood bijhield. En ook via beelden van bodycams van de politie.

Op 12 augustus 2021 worden Petito en Laundrie aangehouden in Utah. Een getuige heeft 9-1-1 gebeld: ze ziet hoe de twee elkaar op agressieve wijze bejegenen. Die aanhouding is volledig gefilmd en het toonbeeld van hoe beelden soms een andere, in dit geval omineuze lading kunnen krijgen. Politieagenten proberen het jonge stel te helpen. Ze arresteren niemand, maar scheidden de twee een nacht van elkaar. Zodat ze even kunnen afkoelen. De kijker weet tegen die tijd al dat Laundrie een gehaaide manipulator is, en dat Petito op dat moment misschien wel van hem wilde vluchtten, maar de moed niet wist te verzamelen.

Dat is dan ook de didactische les die je uit het drieluik American Murder: Gabby Petito kunt trekken: geloof mensen, geloof je intuïtie. Zo vertellen familieleden over hun argwaan, over het toxische gedrag van Laundrie en over zijn rare gedragingen. Er had moeten worden ingegrepen. Dat maakt de scène met de politie ook zo tragisch.