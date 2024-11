Almost Paradise: tweede seizoen gaat in december van start bij Viaplay TV

Momenteel kun je elke woensdag bij Viaplay TV kijken naar een nieuwe aflevering van het eerste seizoen van Almost Paradise en ook het volgende seizoen heeft daar inmiddels een datum: de tweede reeks gaat op donderdag 5 december bij de zender in première. Almost Paradise hanteert het bekende format van een detective die wordt overgeplaatst naar een paradijselijke omgeving: in dit geval volgen we voormalig DEA-agent Alex Walker (Christian Kane), die zich na zijn gedwongen pensioen vestigt op een het Filipijnse eilandje Cebu, waar hij echter snel weer betrokken raakt bij lokale politieonderzoeken. In de première van het tweede seizoen onderzoekt Walker samen met detectives Menodoza (Samantha Richelle) en Alamares (Arthur Acuña) de moord op een priester. Almost Paradise werd ontwikkeld door Dean Devlin, die ook met Kane werkte aan Leverage en The Librarians. Het tweede seizoen van de serie bestaat opnieuw uit tien afleveringen.