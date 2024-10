Almost Paradise: misdaadserie start eind oktober bij Viaplay TV

De Filipijns-Amerikaanse misdaadserie Almost Paradise gaat eind deze maand in première op de Nederlandse televisie: het drama is vanaf donderdag 31 oktober wekelijks te zien bij Viaplay TV, dat beide seizoenen achter elkaar zal uitzenden. Acteur Christian Kane (Angel) herenigde voor de serie met producent Dean Devlin, die ook met hem werkte aan Leverage en The Librarians. Almost Paradise volgt voormalig DEA-agent Alex Walker (Kane), die noodgedwongen met pensioen gaat op het Filipijnse eilandje Cebu, waar hij vervolgens een cadeauwinkel runt bij een vakantieresort. Hoewel hij het eigenlijk rustig aan moet doen, raakt hij toch volop betrokken bij het werk van de lokale politie. De serie werd op locatie opgenomen op de Filipijnen en een groot deel van de cast bestaat uit Filipijnse acteurs. Zo spelen Samantha Richelle en Arthur Acuña de twee agenten met wie Walker telkens te maken krijgt. De twee seizoenen zijn goed voor twintig afleveringen.