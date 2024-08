Alex Hugo: achtste seizoen start in september bij TV5MONDE

Het achtste seizoen van de Franse misdaadserie Alex Hugo is vanaf 10 september iedere zondag te zien op TV5MONDE, met Nederlandse ondertiteling. Het drama volgt Alex Hugo (Samuel Le Bihan), een voormalig agent uit Marseille die niet langer tegen al het geweld kon en ervoor koos om de stad te verlaten en zich terug te trekken in de bergen. Inmiddels werkt hij als inspecteur bij een regionaal politiekorps, waar hij echter niet heel lang van zijn beoogde rust kan genieten. In de première van het achtste seizoen vindt Alex vlak bij Lusagne een jongeman die jaren eerder verdwenen is. Hij zit lethargisch in een geroeste auto. Zijn familie en bekenden zijn bijzonder ontroerd, maar al snel krijgt Alex een vreemd gevoel bij het verhaal dat de jongeman vertelt over zijn kidnapping en zijn jarenlange afwezigheid.