Alessandro Nivola in beeld voor Sopranos-film

De film heet The Many Saints of Newark en wordt een prequel op de misdaadserie van HBO.

Volgens de website Variety zal Alessandro Nivola in The Many Saints of Newark gestalte geven aan Dickey Moltisanti, de vader van de destijds op televisie in The Sopranos door Michael Imperioli gespeelde Christopher Moltisanti. Nivola is bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol als het jongere broertje van Nicolas Cage in Face/Off, en zijn bijrollen in films als A Most Violent Year en American Hustle. Dickey Moltisanti was in de jaren zestig samen met Giovanni 'Johnny Boy' Soprano (de vader van Tony) en Corrado 'Junior' Soprano (de oom van Tony) verantwoordelijk voor de groei van de misdaadfamilie in New Jersey. In de film, die zich afspeelt tijdens de Newark-rellen, wordt Moltisanti de mentor van een jonge Tony Soprano, terwijl diens vader een gevangenisstraf uitzit.

Het script voor The Many Saints of Newark komt van Sopranos-bedenker David Chase. De regie is in handen van Alan Taylor, die destijds ook aan de serie werkte.

Foto credit: Ilya S. Savenok / GettyImages