Agent Hamilton: tweede seizoen start in oktober bij Canvas

Het tweede seizoen van Agent Hamilton gaat deze maand van start op Canvas: vanaf zaterdag 19 oktober zie je elke week een dubbele aflevering op televisie. De thrillerserie, die in de pers werd omschreven als het Zweedse antwoord op James Bond en Jason Bourne, volgt geheim agent Carl Hamilton (Jakob Oftebro). In het tweede seizoen wordt tijdens een geheime NAVO-operatie in de Middellandse Zee een Zweedse duiker vermoord. Hamilton kent het slachtoffer nog uit zijn tijd bij de Navy SEALs. Hij trekt naar de militaire basis van Toulon in Zuid-Frankrijk om de moord te onderzoeken en krijgt daarbij hulp van collega Nina Zanjani (Kristin Ek). Het tweetal belandt vervolgens in een gevaarlijke zoektocht waar gaandeweg meerdere landen bij betrokken raken. Agent Hamilton is een tv-bewerking van de romans van Jan Guillou. Het tweede seizoen is, net als het eerste seizoen, tevens in zijn geheel te zien op NPO Plus.