Ad Vitam: lege en zielloze Franse thriller Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 98 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Een rouwdouwer wordt in Parijs op de hielen gezeten door kwaadwillende krachten in flauwe, futloze actiefilm met Guillaume Canet.

Het onbetwiste hoogtepunt uit deze Franse thriller die zich afspeelt in Parijs zijn de vogelvluchtperspectieven op de Sacré Coeur, de prachtige basiliek die vanuit Montmartre uittorent boven de lichtstad. Dat soort sublieme momenten leiden even af van deze generieke film over een getormenteerde macho die in een complot belandt. De hoofdrol is voor Guillaume Canet, die tevens meeschreef aan het scenario. Hij speelt Franck Lazareff , een rouwdouwer die jarenlang leiding gaf aan een prestigieuze arrestatie-eenheid van de politie. In de eerste akte zijn boze mannen naar hem op zoek, want Franck zou iets belangwekkends in bezit hebben.

Filmmaker Rodolphe Lauga schakelt vervolgens voortdurend tussen heden en verleden. Hij toont hoe de liefde tussen Franck en Léo (Stéphane Caillard) opbloeit. Kolderiek is de scène, ergens tegen het einde van de tweede akte, waarin zij hem vertelt dat ze zwanger is. Goed getimed, want even later belanden de twee in een shoot-out, waarbij zij uiteraard zwaargewond raakt. Maar die informatie, dat zijn lover nieuw leven in zich draagt, geeft Canets personage een extra drive - een raar cliché, eigenlijk. Niettemin blijkt al snel dat de hoofdpersoon verdacht wordt van moord, maar dat dit alles een façade is. En dat heeft weer iets te maken met veiligheidsdiensten, waaronder de CIA.

© Christophe Brachet /Netflix

Ad Vitam is lege, zielloze cinema. In veel aankondigingen van de film werd Canets betrokkenheid bij de film geroemd. Hij maakte in 2006 immers het ingenieuze mysterie Ne le dis à personne (Tell No One), een verfilming van een boek van Harlan Coben die wél staat als een huis. Maar je bent zo goed als je laatste wapenfeit, luidt het gezegde in de entertainmentwereld, en Canet en consorten staan er niet best voor.