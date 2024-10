A Virtuous Business S01E01: irritant pseudo-feminisme Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een groep vrouwen begint in het Zuid-Korea van 1992 een bedrijf dat seksparafernalia verkoopt in soapy en achterhaalde reeks.

Virtuous, uit de titel A Virtuous Business, betekent deugdzaam. En huisvrouw Han Jung-sook (Kim So-yeon) uit het Zuid-Koreaanse dorpje Geumje is een typisch voorbeeld van een deugdzame echtgenote. Ze stelt zich van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat dienstbaar op naar haar echtgenoot Kwon Seong-soo (Choi Jae-rim). ‘Wat zonde van haar knappe uitstraling’, zeggen dorpsgenoten over Jung-sook. Daarmee bedoelen ze: wat spijtig dat de Koreaanse vastzit in een benauwend huwelijk. De echtelijke band staat evenwel in de openingsaflevering al op springen als blijkt dat Seong-soo het spaargeld, dat bedoeld is voor de huur, heeft verkwanseld.

Dat is ook de katalysator van de plot: Jung-sook moet snel op zoek naar andere inkomsten. Samen met een groep vrouwen begint ze een bedrijf dat seksparafernalia verkoopt. Jung-sook gaat met haar collega’s van deur tot deur met dildo’s en aanverwanten. En dat wordt in A Virtuous Business gelardeerd met het nodige gegiechel. Het verhaal speelt zich namelijk af in 1992, toen hulpmiddelen in de slaapkamer nog geen gemeengoed waren. Die setting biedt de makers ook de excuses om een trits aan vrouw hatende mannen te introduceren met grijpgrage handjes en achterhaalde, abjecte gedachten over het andere geslacht.

De serie pretendeert feministisch te zijn, maar de mannelijke personages zijn wel érg eendimensionaal. Ook wel ironisch: in veel Zuid-Koreaanse televisiedrama’s speelt misogynie, al dan niet onbewust, een rol, bijvoorbeeld in de wijze waarop vrouwelijkheid (het schoonheidsideaal) wordt gepresenteerd. Dat laatste weerklinkt ook in A Virtuous Business, zie alleen al de bovengenoemde opmerking over Jung-sooks uiterlijk. Dit alles wordt gecombineerd met de standaard conventies van het Zuid-Koreaanse melodrama; met soft focus camerawerk, irritante slow-motion, dialoog die wordt benadrukt met echo’s en zoetsappige pianomuziek. Het drama doet niet eens een poging om het soapy gehalte te maskeren. Dit is pseudo-feminisme.