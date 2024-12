A Thousand Blows: serie van Peaky Blinders-maker komt in februari naar Disney+

Het historische misdaaddrama A Thousand Blows is in Nederland vanaf woensdag 21 februari te zien bij Disney+. De serie werd ontwikkeld door Steven Knight, die ook verantwoordelijk is voor Peaky Blinders. A Thousand Blows werd geïnspireerd door ware gebeurtenissen en speelt zich af in het oosten van Londen rond het jaar 1880. Het verhaal volgt Hezekiah (Malachi Kirby uit Small Axe) en Alec (Francis Lovehall uit Masters of the Air), twee vrienden uit Jamaica die samen in de Londense onderwereld verzeild raken. Ze ontmoeten er Mary Carr (Erin Doherty uit The Crown), de leider van een uit enkel vrouwen bestaand misdaadsyndicaat genaamd The Forty Elephants, dat zich specialiseert in winkeldiefstal. Verder krijgen ze het aan de stok met Sugar Goodson (Stephen Graham, die ook met Knight werkte aan onder meer Taboo en de aanstaande Peaky Blinders-film), een lokale misdaadbaas en tevens bokser. De reeks bestaat naar verluidt uit zes afleveringen.