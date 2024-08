A Good Girl’s Guide to Murder S01E01: strijden tegen de apathie Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 51 keer bekeken • bewaren

© Joss Barratt / Netflix

Een jonge vrouw duikt voor haar profielwerkstuk in mysterieuze moordzaak in aardig tienerdrama.

Tiener Pip Fitz-Amobi (Emma Myers) is niet per se iemand die snel haar neus in andermans zaken steekt. Ze heeft echter haar twijfels over de moordzaak rondom haar schoolgenoot Andie Bell. Het vriendje van Bell zou haar om het leven hebben gebracht. Maar zij kende hem als een intelligente, lieve jongen. Bovendien stoort ze zich aan de algehele apathie in de gemeenschap waarin ze woont. Niemand schijnt het voor Bell op te nemen. Men neemt de dingen zoals ze zijn. Dus besluit Fitz-Amobi haar profielwerkstuk in het teken te stellen van een nauwgezet moordonderzoek. Bewapend met haar smartphone, die ze gebruikt als dictafoon, begint ze betrokkenen te interviewen.

Opvallend is dat de jonge speurneus er al snel achterkomt dat Bells vriendje een alibi heeft. Je zou zeggen: waarom heeft de politie deze toch belangrijke informatie niet opgevist? Ook kan Fitz-Amobi aan een reeks appjes duidelijk zien dat deze niet afkomstig zijn van de verdachte, maar van een mysterieus figuur. A Good Girl’s Guide to Murder moet het in die zin in de openingsaflevering hebben van een reeks aan toevalligheden. Hoewel er ook iets te zeggen valt over de vastberadenheid van Fitz-Amobi: je moet alles wat om je heen gebeurt niet voor lief nemen.

© Netflix

A Good Girl’s Guide to Murder is gebaseerd op het gelijknamige boek van Holly Jackson uit 2019. De serie borduurt voort op de populariteit van tienerdrama’s bij streamingdiensten en oogt ondanks de setting (Engeland) nogal Amerikaans. Met de pilotaflevering weet A Good Girl’s Guide to Murder zich in die zin nog niet helemaal te onderscheiden, maar intrigeren doet deze serie wel onmiskenbaar – en er zijn nog meer boeken, dus in potentie is er nog meer voer voor seizoenen.