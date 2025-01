9-1-1 Lone Star: vijfde seizoen start in maart bij Star Channel

Het vijfde seizoen van 9-1-1 Lone Star gaat binnenkort in première op de Nederlandse televisie: vanaf 19 maart zie je elke woensdag een nieuwe aflevering op Star Channel. Rob Lowe (Code Black) is in de dramaserie te zien als Owen Strand, die ooit werkte als brandweerman in New York maar daarna met zijn zoon TK (Ronen Rubinstein) verhuisde naar Austin in Texas, waar hij een nieuwe kazerne heeft opgebouwd. Aan de start van het vijfde seizoen komt zijn team na een catastrofale treinramp voor een grote uitdaging te staan. De brandweerlieden worden gespeeld door onder meer Jim Parrack, Natacha Karam en Brian Michael Smith. Daarnaast is Gina Torres (Suits) te zien als paramedic Tommy Vega. Het vijfde seizoen van 9-1-1 Lone Star is tevens het laatste seizoen van de serie. De slotreeks bestaat uit in totaal dertien afleveringen.