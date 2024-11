1992: Spaanse misdaadserie komt in december naar Netflix

De Spaanse thrillerserie 1992, over de jacht op een seriemoordenaar, is vanaf vrijdag 13 december te zien bij Netflix. In het misdaaddrama verliest Amparo (Marian Alvárez) haar echtgenoot bij een mysterieuze explosie. Samen met Richi (Fernando Valdivielso), een aan lager wal geraakte agent die inmiddels werkt als beveiliger, gaat ze op zoek naar antwoorden. Het tweetal stuit op een reeks gelijksoortige moorden: slachtoffers worden steeds verbrand aangetroffen, waarbij er telkens een Curro-pop - de iconische mascotte van de Expo in 1992 in Sevilla - bij het lijk ligt. Naast Alvárez en Valdivielso zijn er bijrollen voor Carlos Santos en Paz Vega. De miniserie werd bedacht door Álex de la Iglesia en Jorge Guerricaechevarría (ook bekend van het recente Clanes) en is gebaseerd op een script van Pablo Tébar (Bandidos) en Jorge Valdano (Headless Chickens).