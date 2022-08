Kom schatje, trek je broek eens uit Artikelen • 22-05-2019 • leestijd 3 minuten • 410 keer bekeken • bewaren

Steeds meer jongens worden slachtoffer van sextortion. Dit is te merken aan de verdubbeling van het aantal meldingen van jongens die hiermee te maken hebben gehad. Maar wat sextortion is? Sextortion houdt in dat mensen gechanteerd worden met naaktfoto's of video’s. Criminelen proberen sexy foto’s te scoren en dreigen ze dan openbaar te maken, tenzij je geld betaalt. Dat wil je niet natuurlijk, dus hoe kun je het herkennen en wat moet je er tegen doen?

Mooie meisjes in jouw buurt willen seks!

Een naaktfoto sturen doet bijna iedereen wel, maar weet je ook altijd naar wie? Via online spelletjes, chatrooms, Instagram, Facebook of Whatsapp. Het kan overal. Niet alleen meisjes, maar ook jongens worden verleid om naaktfoto's te sturen. En soms moeten ze zichzelf uitkleden voor de webcam. Je denkt misschien dat je met een mooi meisje aan het kletsen bent, maar vaak zijn het gewoon bestaande filmpjes die ze delen. Er zitten soms hele bendes achter zo’n actie, die als enige doel hebben jou uit de kleren te krijgen. Soms gaat het zelfs zo ver dat prostituees worden ingehuurd om jou te verleiden. En terwijl jij denkt lekker te scoren met een mooie meid, zit een of andere crimineel jouw beelden te filmen. Vrijwel direct nadat je naaktbeelden hebt gestuurd stopt het geflirt en moet je dokken, soms duizenden euro’s. Als je dat niet doet wordt er gedreigd de beelden online te zetten of door te sturen naar je familie en vrienden. Meisjes worden meestal gechanteerd om meer foto’s te sturen, jongens worden bijna altijd gechanteerd voor geld.

Wat moet je doen?

Zowel afpersen, als zonder toestemming naaktfoto’s verspreiden is illegaal en dus strafbaar. Als je slachtoffer bent geworden van sextortion is een ding heel belangrijk: het is niet jouw schuld! De site helpwanted.nl staat vol met tips over wat je precies kan doen. Daarnaast kun je via deze site ook meldingen maken van wat er is gebeurd. Zodra iemand begint te vragen om geld of begint te dreigen, gelijk het gesprek afkappen. Zorg wel dat je screenshots hebt en zoveel mogelijk gegevens verzamelt van de daders, denk aan usernames, profielfoto’s of wat dan ook. Dit kan allemaal helpen bij het onderzoek van de politie.

Blokkeren die handel

Verwijder en blokkeer zo snel mogelijk de contacten. Als je via een van je social media accounts hebt gepraat met de afpersers, verwijder die accounts dan ook. In ieder geval voor twee weken zodat ze je niet te pakken kunnen krijgen. Nog een belangrijk iets: praat erover met iemand, hou het niet voor jezelf. Probeer het ook niet alleen op te lossen. Vertel het je ouders, vrienden of wie je dan ook in vertrouwen wil nemen en stap naar de politie.

Als je naaktfoto’s online staan is dat natuurlijk super vervelend, logisch dat je die meteen eraf wil halen, maar meld het eerst bij de politie. Dit is namelijk bewijsmateriaal en dus wel zo handig als de politie er vanaf weet. De meeste sites waar je foto’s kan delen hebben een knop waarmee je een melding kan maken. Als je onder de achttien bent is het belangrijk dat je dit vermeldt, omdat het in dat geval gaat over kinderporno.

Zoek jezelf

Als je nou bang bent dat er misschien naaktfoto’s van jou op het internet rondslingeren, kun je dat vrij makkelijk onderzoeken. Zoek regelmatig op je volledige naam om in de gaten te houden of er gekke zoekresultaten bij zitten. Je kan ook een Google alert instellen op jouw naam of adres, dan krijg je een melding wanneer Google iets vindt met die gegevens. Voor foto’s kun je een ‘reverse image search’ doen. Via de site tineye.com kun je afbeeldingen uploaden waarna de zoekmachine gaat zoeken of de afbeelding ergens op internet staat. Geen zorgen tineye kijkt op pixel niveau naar je foto’s en weet dus niet wat er daadwerkelijk staat afgebeeld.

Hartstikke leuk dus, nieuwe mensen leren kennen online en spannende foto’s delen, maar let er wel goed op dat je weet met wie je praat. En natuurlijk, als je een foto stuurt #geenhoofd.