Alles over FIERCE

FIERCE, het all-women collectief bestaande uit Ella John, Lauwtje, NOELL3, Dani Deaux en Nina, komt aanstaande vrijdag de scene eens even flink op stelten zetten. Om je alvast voor te bereiden op deze verfrissende sessie, stellen wij je voor aan alle leden van het vrouwencollectief!

Ella John

De Amsterdamse Ella John is van alle markten thuis; van dancehall tot boombap tot trap, er is geen genre dat de Amsterdamse artiest niet machtig is. Afgelopen jaar dropte ze haar debuutalbum 'EAZY' en ze was ook onder andere te horen op het album van Rafting Goods. In 2018 was ze voor het eerst bij 101Barz en in 2021 kwam ze voor de tweede keer. Vrijdag is het tijd voor een hattrick voor Ella!

Lauwtje

In 2018 werd Nederland voor het eerst blootgesteld aan de energie van Lauwtje. Tijdens de 101Barz Megasessie van Esko stelde de producer haar voor aan het grote publiek. Vanaf dat moment is Lauwtje niet meer weg te denken uit de Nederlandse hiphopscene. Diverse singles, featurings, een eigen album en een Studiosessie staan al op de naam van de artiest. Verder was ze ook te zien in de Studiosessie van Rafello in 2020. Lauwtje is dus weer terug van weggeweest, in de studio bij Rotjoch!

NOELL3

In 2019 dropte NOELL3 haar eerste single 'Big Ben'. Al snel was het duidelijk dat de jonge artiest een enorm talent was. In de jaren daarna dropte ze meerdere singles en werkte samen met artiesten als Cho, Cor, KM, Adje en Drechter. In 2023 kreeg ze haar eigen Wintersessie waarin ze liet zien dat ze niet vies was van real shit. Aanstaande vrijdag is ze weer terug!

Dani Deaux

Dani Deaux komt 3 jaar geleden vriend en vijand verassen met haar F C0R0NA SESSIE. Rauwe raps, unieke flows en keiharde trapbeats werden aan de luisteraar voorgeschoteld, alsof het niks was. De jonge artiest heeft in de tijd die daarop volgde grote stappen gezet. Zo dropte ze een track met Architrackz en stond ze op het album 'Float' van Rotjoch. Aanstaande vrijdag laat Dani weer zien waar ze zo goed in is!