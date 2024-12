Alle releases van week 49

In week 49: Mensa stresst niet want hij is een 'Chille Guy' samen met SRNO. Kevin en Idaly zijn in nood op 'SOS'. Jr krijgt hulp van Rits en Topperig op 'Scheepsrecht'. Yade Lauren brengt de kerstsfeer er alvast in op 'Hitte In De Winternacht.' Dit en meer in de releaselijst van week 49.