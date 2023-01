Zo'n 1600 euro compensatie voor huishouden met blokverwarming

Huishoudens met een blokaansluiting voor gas en elektra krijgen dit jaar bijna 1600 euro compensatie voor de hoge energieprijzen. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat . Het bedrag is een indicatie. Hoe hoog het definitief wordt, is nog afhankelijk van de verdere uitwerking van de regeling en de prijsontwikkeling.

Wie een zogenoemde blokaansluiting heeft, een gedeelde aansluiting voor zowel gas als elektriciteit, heeft nauwelijks baat bij het prijsplafond voor energie dat de overheid voor dit jaar heeft ingesteld. De vastgestelde maximumprijzen gelden maar tot een bepaald verbruik en dat wordt per aansluiting berekend.

Voor bijvoorbeeld studentenkamers is het maximale bedrag zo 'n 670 euro. Wie alleen gas of alleen elektriciteit afneemt via een gedeelde aansluiting, krijgt een deel van het bedrag.